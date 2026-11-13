Dream Project non paga la rata del bond 2028. Pesa la composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Dream Project, società attiva nella moda attraverso un portafoglio di marchi, non ha pagato la rata in scadenza il 12 novembre del prestito obbligazionario "Dream Prjct Tf 6,5% Nv28 Amort Eur", negoziato su Euronext Access Milan, segmento professionale. Gli importi non corrisposti ammontano a 57.500 euro di interessi e 300.000 euro di capitale. A seguito del mancato pagamento, Borsa Italiana ha disposto il cambio della modalità di negoziazione del bond, che passerà dal corso secco al corso tel quel, con efficacia dal 16 novembre 2026.



La società spiega che il mancato pagamento rientra nel percorso di composizione negoziata della crisi, volto al risanamento dell'impresa e alla rimodulazione del servizio del debito. La rata scaduta è inclusa nella manovra finanziaria proposta ai creditori e sarà regolata secondo i termini che verranno concordati.



Alla base della crisi c'è uno squilibrio economico, patrimoniale e finanziario. Dream Project lo attribuisce al rallentamento del mercato europeo della moda, al calo dei ricavi e a criticità nella pianificazione produttiva, nella gestione delle rimanenze e nell'adeguamento dei costi ai minori volumi. Le verifiche condotte nel 2026 hanno inoltre portato a rettifiche dei valori patrimoniali.



L'istanza di nomina dell'esperto e la richiesta di misure protettive sono state presentate il 28 agosto 2026. Con ordinanza del 6 novembre, il Tribunale di Trani ha confermato le misure protettive e concesso misure cautelari efficaci fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga. Per questo periodo i creditori interessati non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e le banche non possono revocare o sospendere le linee di credito già concesse per il solo mancato pagamento di crediti anteriori. Il Tribunale ha inoltre vietato l'escussione della garanzia del Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale su alcuni finanziamenti ed esteso la protezione al patrimonio del socio garante.



Il progetto di piano 2026-2031 prevede per il debito a medio-lungo termine e obbligazionario il rimborso integrale del capitale e il pagamento degli interessi ai tassi contrattuali. Nel biennio 2027-2028 è previsto un preammortamento con il pagamento dei soli interessi, mentre i rimborsi di capitale riprenderebbero dal 2029. Per il bond, la proposta comporterebbe l'estensione della scadenza dal novembre 2028 al 2031, mantenendo il tasso del 6,5% annuo. Il piano non è ancora efficace ed è in discussione con i creditori, obbligazionisti compresi, con l'ausilio dell'esperto indipendente.

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