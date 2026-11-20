Trump minaccia tasse enormi sulle aziende che costruiscono data center all'estero

Il Presidente lo ha annunciato a sorpresa in conferenza stampa

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump ha lanciato un avvertimento alle aziende americane, vietando di costruire data center all'estero, a costo di una "pesantissima" sanzione fiscale in caso di violazione.



"Combatteremo duramente per i data center", ha affermato il tycoon in una conferenza stampa alla Casa Bianca, dove ha annunciato una linea politica più intransigente nei confronti dei trasgressori, cogliendo di sorpresa perfino il suo staff.



"Non l'ho ancora detto nemmeno ai miei collaboratori. Ma glielo sto comunicando ora che sono qui", ha dichiarato il Presidente, ammettendo di aver colto do sorpresa il suo staff.



La presa di posizione di Trump, in effetti, arriva in un momento molto delicato, avendo perso molti consensi in occasione delle elezioni midterm. Gli americani hanno chiaramente lasciato intendere di non gradire queste infrastrutture sul territorio statunitense. Un sondaggio della Cnbc ha segnalato che il 64% degli elettori si oppone alla costruzione di data center entro 16 chilometri dalla propria abitazione, mentre solo il 13% degli intervistati si è detto favorevole.



Fra l'altro, molti colossi americani, come Alphabet , Amazon e Meta hanno già effettuato cospicui investimento all'estero, per costruire data center in prossimità dei clienti cui offrono i loro servizi e si troverebbero automaticamente fuori legge in base a queste disposizioni della Casa Bianca.



Trump ha comunque mitigato questa minaccia, spiegando che le aziende vogliono continuare a costruire i data ceter al di fuori degli Stati Uniti "possono continuare a farlo, ma imporremo loro una tassa enorme".





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