Wall Street prosegue correzione. Giù Anthropic dopo debutto boom

Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,3%) e per l'S&P 500 (-0,5%)

(Teleborsa) - Wall Street avvia gli scambi in rosso, ancora una volta appesantita dal settore tecnologico, a dispetto dei risultati sopra le attese di Nvidia , pubblicati in settimana, e dell'IPO stellare di Anthropic , ultima perla dell'AI a debuttare sul Nasdaq. E, anzi, proprio la pesante correzione della società madre di Claude, che perde il 7% al secondo giorno di quotazione, sta generando pressioni sui titoli tecnologici, soprattutto quelli legati all'AI. Pesa soprattutto il timore di una sostenibilità del debito correlata alle prospettive di redditività del settore.



Scivolano sullo sfondo le questioni geopolitiche, dopo che il mercato ha digerito l'assenza di concrete novità dal vertice Apec, tenutosi a Shenzhen. Un trilaterale privo di effetti concreti e molto "plateale" ha lasciato i mercati finanziari scettici sulla reale portata dell'evento, con il petrolio che è risalito attorno ai 91 dollari al barile (WTI a 89 dollari).



Mentre dicembre si avvicina, l'attenzione torna sulla Fed e sulle aspettative di un nuovo taglio dei tassi, dopo che i verbali della riunione di ottobre hanno rafforzato le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria. I mercati stanno praticamente scontando un aumento dei tassi di almeno 25 punti base nella riunione di dicembre della Fed, mentre esiste una remota possibilità di un aumento di mezzo punto.



L'indice S&P 500 ha registrato questa settimana la sua più lunga serie di ribassi giornalieri in oltre due anni e mezzo, mentre, a livello globale, l'azionario si avvia a registrare la peggiore performance settimanale dal 2023, appesantito dal settore tech.



Alla Borsa di New York, il Dow Jones registra un rialzo dello 0,53%, ma viaggia in ribasso l' S&P-500 , che continua la giornata sotto la parità a 7.153 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,34%); come pure, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,45%).





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