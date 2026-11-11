Wall Street in ribasso con inflazione e caduta Nvidia

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, dopo il rally della vigilia e i dati sull'inflazione che hanno alimentato le ipotesi di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Il Dow Jones lima lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l' S&P-500 , che si ferma a 7.521 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,6%); come pure, sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,49%.



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+0,49%) e beni di consumo secondari (+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-1,40%) e materiali (-0,55%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones

United Health (+1,88%), Amazon (+1,48%), Travelers Company (+1,43%) e Coca Cola (+0,92%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia , che ha terminato le contrattazioni a -5,53%.



Calo deciso per Nike , che segna un -3,03%.



Sotto pressione Caterpillar , con un forte ribasso del 2,39%.



Soffre Microsoft , che evidenzia una perdita del 2,20%.



Tra i best performers del Nasdaq 100



Take-Two Interactive Software (+8,31%), Rocket Lab USA (+6,54%), Broadcom (+3,91%) e Marriott International (+2,66%).



Le peggiori performance

Nvidia , ha chiuso a -5,53%.



Sessione nera per Nebius Group , che lascia sul tappeto una perdita del 5,33%.



Preda dei venditori MicroStrategy Incorporated , con un decremento del 3,60%.



Si concentrano le vendite su Shopify , che soffre un calo del 3,58%.

Condividi

```