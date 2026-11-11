Wall Street in ribasso con inflazione e caduta Nvidia
(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, dopo il rally della vigilia e i dati sull'inflazione che hanno alimentato le ipotesi di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Il Dow Jones lima lo 0,30%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l'S&P-500, che si ferma a 7.521 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,6%); come pure, sotto la parità l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,49%.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti finanziario (+0,49%) e beni di consumo secondari (+0,46%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti informatica (-1,40%) e materiali (-0,55%).
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones
United Health (+1,88%), Amazon (+1,48%), Travelers Company (+1,43%) e Coca Cola (+0,92%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Nvidia, che ha terminato le contrattazioni a -5,53%.
Calo deciso per Nike, che segna un -3,03%.
Sotto pressione Caterpillar, con un forte ribasso del 2,39%.
Soffre Microsoft, che evidenzia una perdita del 2,20%.
Tra i best performers del Nasdaq 100
Take-Two Interactive Software (+8,31%), Rocket Lab USA (+6,54%), Broadcom (+3,91%) e Marriott International (+2,66%).
Le peggiori performance
Nvidia, ha chiuso a -5,53%.
Sessione nera per Nebius Group, che lascia sul tappeto una perdita del 5,33%.
Preda dei venditori MicroStrategy Incorporated, con un decremento del 3,60%.
Si concentrano le vendite su Shopify, che soffre un calo del 3,58%.
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