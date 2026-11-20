WIIT scivola in fondo al mercato di Piazza Affari
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che esibisce una perdita secca del 3,93% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WIIT, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di WIIT resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 23,53 Euro. Supporto visto a quota 23,03. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```