Antitrust avvia istruttoria contro Eurospin per intesa restrittiva della concorrenza

Secondo l'Autorità, la catena di discount adotterebbe una politica di prezzi che impedisce riduzioni ai punti vendita affiliati in franchising

(Teleborsa) - L’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Eurospin Italia e delle altre società del gruppo - Eurospin Tirrenica, Spesa Intelligente, Eurospin Lazio, Eurospin Puglia ed Eurospin Sicilia - per presunta violazione della concorrenza (violazione articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).



Secondo l'Autorità, infatti, Eurospin, in qualità di Franchisor, avrebbe condizionato la rete di punti vendita affiliati, imponendo prezzi fissi e vincolanti attraverso il sistema informatico di gestione delle casse. In tal modo, il gruppo Eurospin fisserebbe i prezzi di rivendita di per tutti i prodotti forniti alla rete in franchising, impedendo la modifica al ribasso.



Ne deriva che i supermercati ad insegna Eurospin in franchising non sarebbero liberi di definire autonomamente le proprie politiche di prezzo, con conseguente limitazione della concorrenza tra i punti vendita affiliati.



Questa condotta riguarda uno dei principali operatori della GDO e leader nel segmento dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di convenienza economica, in una fase storica caratterizzata da fenomeni inflazionistici che comportano aumenti significativi del costo del carrello della spesa. In tale contesto, l’imposizione dei prezzi e la conseguente impossibilità di modificarli al ribasso andrebbe anche in pregiudizio dei consumatori finali.



Secondo l’Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita descritto è suscettibile di integrare una restrizione fondamentale della concorrenza. Mercoledì 18 novembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Eurospin Italia, Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica e in alcuni punti vendita affiliati al gruppo Eurospin.



(Foto: Hanson Lu on Unsplash)

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