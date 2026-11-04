Concorrenza, Antitrust presenta Rapporto curato con Bankitalia

(Teleborsa) - Sarà presentato domani, giovedì 5 novembre, il Rapporto curato dall’Antitrust e dalla Banca d’Italia sullo stato della concorrenza in Italia. La presentazione, che si svolgerà nell’Auditorium dell’Autorità, inizierà alle 14.30 con i saluti del presidente dell’AGCM, Saverio Valentino, e del vice direttore generale della Banca d’Italia, Gian Luca Trequattrini.



Seguiranno gli interventi di Antonio Buttà, chief economist dell’Antitrust, di Silvia Migali, economista dell’Antitrust, e di Gabriele Rovagnati, economista della Banca d’Italia.



E' in programma anche una tavola rotonda sullo stato della concorrenza e sulle prospettive per la competitività in Italia con Emanuele Tarantino, chief competition economist della Commissione europea, Antonio Capobianco, vice direttore divisione concorrenza dell’OCSE, Ginevra Bruzzone, direttore generale struttura di missione del PNRR, Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, e Fabiano Schivardi, professore ordinario dell’Università Luiss.



Le conclusioni sono affidate alla Prof.ssa Elisabetta Iossa, componente del Collegio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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