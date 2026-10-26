MIT Sim, KT&Partners riduce fair value a 4,8 euro e mantiene "add"

(Teleborsa) - KT&Partners abbassa il fair value su MiT SIM da 5,40 a 4,80 euro, con un potenziale upside del 186% sul prezzo di mercato, e confermando il rating "add".



Gli analisti hanno mantenuto invariate le stime per Specialist e RTO, poiché entrambe le attività hanno generato nel primo semestre la metà delle commissioni attese per il FY26, riducendo però le attese sulle operazioni di quotazione su EGM a 16 IPO nel FY26E (vs 25 precedentemente stimate) e a 20-24 IPO annue negli esercizi successivi (vs 30 precedenti).



La revisione al ribasso - spiega il report - riguarda principalmente l'attività di Global Coordinator, le cui commissioni FY26E sono stimate a 0,5mn di euro (da 1,2mn) e restano inferiori del 20% rispetto alle precedenti stime nel FY29E, e in misura minore l’attività EGA, dove commissioni ricorrenti più elevate per mandato compensano solo parzialmente una base di mandati più contenuta.



Le commissioni lorde FY26E sono state riviste a 4,0mn (da 4,7mn), mentre è attesa una perdita netta di 0,3mn (rispetto a un utile netto precedentemente stimato di 0,2mn), con un ritorno all’utile nel FY27E e un utile netto FY29E di 0,7mn (da 0,9mn). La PFN FY26E (cassa netta) è attesa a 2,1mn da 2,3mn precedentemente stimati.

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