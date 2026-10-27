Londra: scambi in positivo per Rentokil Initial

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,27%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rentokil Initial rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Rentokil Initial rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,519 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3,399. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,639.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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