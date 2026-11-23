Black Friday, cresce attenzione degli italiani alle frodi

Studio Visa: Senza contromisure, in Europa perdite stimate fino a €8 miliardi l’anno entro il 2030

(Teleborsa) - Quando si parla di shopping è impossibile non parlare di Black Friday che, tradizionalmente, apre uno dei periodi più intensi dell’anno, insieme alla ricerca dell’offerta migliore, cresce l’attenzione degli italiani verso la sicurezza. Secondo la ricerca Visa Spending Shift 2026, il 19% degli italiani intervistati è stato preso di mira da un tentativo di truffa durante lo shopping delle festività dello scorso anno, percentuale che sale al 37% tra la Gen Z, rispetto all’11% dei cosiddetti Boomers. Il 35% degli interpellati si dichiara inoltre molto o estremamente preoccupato di poter essere oggetto di scam, frodi o crimini finanziari informatici nei prossimi dodici mesi.



Il dato italiano si inserisce in un fenomeno globale. A livello mondiale, lo scorso anno quasi 3 consumatori su 10, il 29%, sono stati presi di mira da una truffa nel periodo delle festività, mentre il 34% dichiara di avere incontrato nell’ultimo anno un messaggio o un'e-mail fraudolenta che ritiene generata con l'intelligenza artificiale.



Black Friday: consumatori più attenti, frodi più sofisticate



La ricerca fotografa però anche un consumatore che non resta passivo di fronte ai rischi. Tre italiani su quattro, il 75%, dichiarano di aver già adottato almeno una misura precauzionale a causa delle preoccupazioni legate a frodi e sicurezza online: il 29% ha attivato l’autenticazione a due fattori, altrettanti hanno iniziato a cambiare più spesso le password, il 24% ha scelto di non salvare i dati di pagamento online e il 16% ha rinunciato almeno una volta a un acquisto online.



A cambiare, tuttavia, sono anche gli strumenti a disposizione dei criminali. Tra gli italiani che dichiarano di essersi imbattuti nell’ultimo anno nelle diverse tipologie di scam analizzate, il 38% segnala una richiesta di pagamento che impersonava la propria banca, il 32% un messaggio o un'e-mail fraudolenta scritta con l’AI e il 22% un negozio o un’inserzione falsa o generata con l’AI. Tra la Gen Z l’esposizione dichiarata è ancora più elevata, rispettivamente al 50%, 45% e 39%.



“I dati della ricerca Spending Shift mostrano bene come stia cambiando il rapporto tra innovazione, acquisti e sicurezza. I consumatori utilizzano sempre più strumenti digitali e iniziano a esplorare le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale, ma chiedono allo stesso tempo controllo e protezione. La sfida è fare in modo che l’innovazione possa svilupparsi mantenendo la fiducia al centro dell’esperienza di pagamento”, ha commentato Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia.



Dallo shopping alla sfida europea: la frode può costare fino a 8 miliardi di euro l’anno entro il 2030



Il Black Friday rappresenta una lente attraverso cui osservare un fenomeno molto più ampio. Le frodi stanno infatti crescendo non soltanto in termini di dimensioni, ma anche di complessità. Secondo un’altra ricerca[2], nel 2024 nello Spazio Economico Europeo[3]sono state registrate 19,6 milioni di transazioni fraudolente, il 10% in più rispetto all’anno precedente, per perdite pari a 4,2 miliardi di euro, in crescita del 17%.



A cambiare è anche la natura stessa della minaccia. L’analisi individua tre dinamiche destinate a ridisegnare il panorama delle frodi entro il 2030: l’utilizzo dell’AI e l’industrializzazione delle frodi, lo spostamento degli attacchi verso gli anelli più deboli dell’ecosistema e l’evoluzione del sistema dei pagamenti, che può creare nuovi canali sfruttabili dai criminali. Al rafforzarsi di autenticazione, tokenizzazione e controlli a livello di network, i criminali tendono infatti a spostare l’attenzione verso il comportamento umano, i processi operativi e i punti meno protetti della catena dei pagamenti.



Sempre secondo la ricerca, se le tendenze attuali dovessero proseguire senza cambiamenti strutturali significativi, le perdite annuali legate alle frodi in Europa potrebbero raggiungere circa 8 miliardi di euro entro il 2030.



Non si tratta però di una traiettoria inevitabile. La stessa analisi stima che un rafforzamento delle difese abilitate dalla tecnologia potrebbe contenere le perdite annuali a circa 6 miliardi di euro; combinandolo poi con una più ampia condivisione di dati e intelligence tra settore pubblico e privato, queste diminuirebbero ulteriormente, fino al 40%



“Le frodi non sono più un problema che un singolo attore può affrontare isolatamente, né tantomeno confinato geograficamente. Tecnologia e capacità di osservare il fenomeno a livello di rete e su scala globale assumono un ruolo determinante. Ogni giorno Visa monitora 22 miliardi di eventi di sicurezza e circa l’80% degli incidenti viene inizialmente analizzato attraverso sistemi di AI. Ma la tecnologia, da sola, non basta. Le frodi sono sempre più organizzate, transfrontaliere e distribuite lungo diversi punti dell’ecosistema. Investimenti continui in tecnologia e AI, uniti a una maggiore condivisione di dati e intelligence tra pubblico e privato, possono fare una differenza concreta nella riduzione delle frodi in Europa”, ha concluso Stoppani.

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