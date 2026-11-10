Rapporto Svimez, Urso: "Sud cresce grazie a successo ZES Unica"

(Teleborsa) - Il Pil del Sud cresce e traina l’Italia grazie alla spinta degli investimenti anche nel campo industriale con un +7,8% negli ultimi quattro anni. Lo sottolinea il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando il rapporto Svimez 2026.



Il rapporto - afferma il titolare del Mimit - "evidenzia il successo della ZES unica: 4,2 miliardi di investimenti autorizzati nel 2025 grazie a procedure più semplici e alle agevolazioni per chi investe nel Mezzogiorno, con benefici che si estendono alle filiere strategiche e all’intero sistema produttivo, con rilevante impatto occupazionale".

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