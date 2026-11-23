Buzzi, acquistate 179.000 azioni proprie tra il 16 e il 20 novembre

(Teleborsa) - Buzzi ha comunicato di aver acquistato 179.000 azioni proprie su Euronext Milan tra il 16 e il 20 novembre 2026. Il prezzo medio è stato di 43,8730 euro per azione, per un controvalore complessivo di 7.853.274,40 euro.



Le operazioni rientrano nell'autorizzazione approvata dall'assemblea degli azionisti il 13 maggio 2026.



Dopo questi acquisti, al 20 novembre 2026 il gruppo cementiero di Casale Monferrato detiene 1.309.695 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,742% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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