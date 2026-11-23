Credem, rimborso anticipato bond senior preferred da 600 milioni in scadenza a gennaio 2028

(Teleborsa) - Credito Emiliano ha annunciato l'intenzione di esercitare l'opzione di rimborso anticipato sulle obbligazioni senior preferred da 600 milioni di euro (Isin XS2412556461) in scadenza a gennaio 2028, dopo l'autorizzazione del Single Resolution Board. Tutte le note in circolazione saranno rimborsate il 19 gennaio 2027, alla pari e con gli interessi maturati e non pagati.



La banca rilascerà le comunicazioni formali agli obbligazionisti in conformità alle norme applicabili e ai termini dell'emissione.





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