Eutelsat colloca bond da 600 milioni di euro e lancia riacquisto di titoli in scadenza nel 2028

(Teleborsa) - Eutelsat Communications ha completato con successo il collocamento di obbligazioni senior per un valore nominale complessivo di 600 milioni di euro, con scadenza nel 2032. I titoli pagheranno una cedola annua del 7,75%.



In parallelo, ha avviato un'offerta di riacquisto sulle obbligazioni da 600 milioni con cedola dell'1,5% in scadenza nel 2028, quotate alla Borsa del Lussemburgo. Dopo la definizione del prezzo dei nuovi titoli, l'importo massimo dell'offerta è stato fissato a 600 milioni, pari all'intera emissione, anche se la società si riserva la facoltà di riacquistarne un ammontare significativamente inferiore o di non riacquistarne affatto. L'offerta scadrà alle 16:00 (ora di Parigi) del 23 novembre, salvo proroghe, chiusure anticipate o ritiro, e i risultati sono attesi il giorno successivo.



I proventi lordi del collocamento serviranno a finanziare il riacquisto dei titoli portati in adesione, a coprire i costi delle operazioni e a rafforzare la liquidità di bilancio. Le somme non utilizzate subito resteranno in un conto di tesoreria fino al riacquisto o al rimborso dei titoli 2028, entro la loro scadenza.





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