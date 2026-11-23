Milano
17:35
49.022
+0,65%
Nasdaq
18:23
26.743
+6,85%
Dow Jones
18:23
49.607
+3,03%
Londra
17:35
10.481
+1,30%
Francoforte
17:35
25.337
+2,15%
Lunedì 23 Novembre 2026, ore 18.40
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ CrowdStrike Holdings scambia in rosso a New York
CrowdStrike Holdings scambia in rosso a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
23 novembre 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per il
leader mondiale di sicurezza informatica
, che tratta in perdita del 9,58% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: luce verde per CrowdStrike Holdings
New York: CrowdStrike Holdings Steps on the Gas
New York: green light for CrowdStrike Holdings
CrowdStrike Holdings Trades in the Red in New York
Titoli e Indici
Crowdstrike Holdings
-10,09%
Altre notizie
New York: allunga il passo CrowdStrike Holdings
CrowdStrike Holdings slips to bottom of New York market
New York: CrowdStrike Holdings Extends Gains
New York: CrowdStrike Holdings Accelerates
New York: preme sull'acceleratore CrowdStrike Holdings
CrowdStrike Holdings scivola in fondo al mercato di New York
Guide
Spionaggio industriale: 9 casi storici, dalla seta cinese ai segreti dell'intelligenza artificiale
Lo scandalo che ha coinvolto NVIDIA nel novembre 2026 ha riportato l'attenzione su una pratica antica quanto la competizione economica: lo spionaggio industriale.
leggi tutto