CrowdStrike Holdings scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale di sicurezza informatica , che tratta in perdita del 9,58% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di CrowdStrike Holdings rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di CrowdStrike Holdings evidenzia un declino dei corsi verso area 200,5 USD con prima area di resistenza vista a 220. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 193,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```