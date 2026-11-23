E-Globe nomina Francesco Lupo cfo e investor relations manager

(Teleborsa) - E-Globe , pmi innovativa attiva nella distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento tramite la piattaforma climamarket.it, ha nominato Francesco Lupo chief financial officer del gruppo. Lupo assume anche l'incarico di investor relations manager, con la responsabilità dei rapporti con mercato finanziario e investitori. La nomina, spiega la società, rafforza governance e organizzazione, con l'obiettivo di "supportarne la crescita e rendere sempre più strutturati i processi di pianificazione finanziaria, controllo e reporting".



Dottore commercialista e revisore legale, Lupo ha oltre 25 anni di esperienza tra amministrazione, finanza e temporary management. Laureato a Tor Vergata, è partito come auditor in PricewaterhouseCoopers ed Ernst & Young. Tra i ruoli più recenti, group cfo di Sca Group (gruppo britannico di supporto logistico navale), direttore amministrativo e finanziario di Geodis Holding e del gruppo Geodis in Italia e cfo di Lanier Italia, società del gruppo Ricoh.



"È un onore per E-Globe accogliere una figura con l'esperienza e la solidità professionale di Francesco Lupo", ha dichiarato l'amministratore delegato Michele Mingrone: "Il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e per accompagnare la società nel percorso di crescita e nel dialogo con la comunità finanziaria". Per Lupo, E-Globe è "un gruppo presente nell'e-commerce con ambiziosi piani di crescita nel mercato europeo del clima": "La nostra determinazione e le elevate competenze del team ci rendono pronti a superare con fiducia le sfide del mercato".

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