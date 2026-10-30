E-Globe nomina Francesco Lupo nuovo CFO e Investor Relations Manager

(Teleborsa) - E-Globe , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, realizzazione e distribuzione di sistemi di termoidraulica e condizionamento attraverso la piattaforma Climamarket, ha nominato Francesco Lupo quale nuovo Chief Financial Officer (CFO) del Gruppo. Contestualmente, Lupo assume anche l'incarico di Investor Relations Manager, affidandogli la responsabilità della gestione delle relazioni con il mercato finanziario, gli investitori e la comunità finanziaria.



Lupo, dottore commercialista e revisore legale, vanta oltre venticinque anni di esperienza in ambito amministrativo, finanziario e di temporary management, maturata sia in gruppi multinazionali sia in incarichi di sindaco e revisore presso società italiane. Ha iniziato il proprio percorso professionale come auditor presso PricewaterhouseCoopers ed Ernst & Young, per poi assumere ruoli di crescente responsabilità in ambito CFO. Tra le esperienze più recenti, ha ricoperto il ruolo di Group CFO di SCA Group, gruppo multinazionale britannico attivo nel supporto logistico navale, guidando l'introduzione della funzione CFO e la costruzione dei sistemi di reportistica, budgeting e previsione del cash flow durante una fase di forte crescita. In precedenza, è stato Direttore Amministrativo e Finanziario di Geodis Holding e del Gruppo Geodis in Italia, multinazionale francese della logistica, e CFO di Lanier Italia, società del gruppo Ricoh attiva nel settore delle macchine per ufficio.



"È un onore per Eglobe accogliere una figura con l'esperienza e la solidità professionale di Francesco Lupo - ha commentato l'AD Michele Mingrone - Il suo contributo sarà fondamentale per rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e per accompagnare la società nel percorso di crescita e nel dialogo con la comunità finanziaria".



Nel comunicato della società non ci sono dettagli sugli avvicendamenti. Il ruolo di CFO era coperto in precedenza da Pietro Sculco, quello di Investor Relator Manager da Christian Ventrucci.





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