L'Oreal Italia nomina Marco Giolla Cfo. Salvo guiderà stabilimento Settimo Torinese

(Teleborsa) - L’Oréal Italia annuncia la nomina di Marco Giolla quale nuovo Chief Financial Officer (CFO). Diego Salvo sarà invece il nuovo Direttore dello stabilimento di Settimo Torinese. Contestualmente alle nomine, rntrambi entrano a far parte del Comitato Esecutivo di L’Oréal Italia.



Marco Giolla, entrato in L’Oréal nel 1996, ha maturato una solida esperienza in ambito Finance e nelle Operations, ricoprendo ruoli di responsabilità in Italia e all’estero. Nel corso della sua carriera internazionale è stato CFO di L’Oréal Brasile, Francia e Regno Unito e Irlanda. Più recentemente, come CFO Global Operations, ha contribuito alla trasformazione delle Finance Operations, rafforzando la collaborazione tra le due funzioni a livello globale. In Italia guiderà il team Finance, contribuendo alla creazione di valore e sostenendo la trasformazione del business.



Diego Salvo ha iniziato la carriera in Nestlé in Italia ed è entrato in L’Oréal nel 2011, proprio nello stabilimento di Settimo Torinese come responsabile di unità produttiva. Nel nuovo incarico, guiderà il completamento della trasformazione dello stabilimento, garantirà il miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità degli impianti e il progresso degli obiettivi di sostenibilità con particolare attenzione all’efficienza energetica.

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