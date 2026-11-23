EGM, Websim: redditività in crescita e valutazioni a sconto. Ma la liquidità resta concentrata

Sui multipli EV/EBITDA lo sconto rispetto alle large cap supera il 20%

(Teleborsa) - L'Euronext Growth Milan (EGM) ha attraversato i primi dieci mesi del 2026 con buona tenuta, nonostante un contesto macroeconomico più difficile del previsto. È il quadro che emerge dall'ottava edizione dell'EGM HandBook di Websim Corporate, la piattaforma di Intermonte, curata da Marco Opipari, responsabile della ricerca. Al 30 ottobre il FTSE Italia Growth segnava un rialzo dell'8,5% da inizio anno, in linea con il FTSE Italia STAR, salito del 9,3%, e non lontano dal +10,1% del FTSE MIB. Più deboli il FTSE Italia Mid Cap, in rialzo del 3,3%, e il FTSE Italia Small Cap, in calo del 2,1%.



Lo scenario è stato complicato dal ritorno di una moderata stretta monetaria. La Fed ha alzato i tassi a settembre per la prima volta dal 2023, mentre la BCE è intervenuta due volte, a giugno e settembre, portando il tasso sui depositi al 2,5%. Sul fronte geopolitico, le tensioni hanno spinto al rialzo i prezzi dell'energia. Secondo gli analisti, in questo contesto il mercato è stato guidato meno dall'espansione dei multipli e più dalla capacità delle singole aziende di generare crescita, margini e cassa.



Dietro la performance dell'indice si nasconde infatti una forte dispersione. Da inizio anno 116 titoli hanno chiuso in calo, con una perdita media del 27%, mentre 79 hanno guadagnato in media il 41%. A livello settoriale, il comparto Cyclical si conferma il migliore, con un rialzo medio del 41% a 12 mesi. Il Tech, nonostante il traino globale dell'intelligenza artificiale, perde in media il 15,1% sullo stesso orizzonte.



Liquidità a due velocità



Il report evidenzia un forte divario sul fronte degli scambi. Sul segmento STAR i volumi medi giornalieri sono cresciuti di oltre il 30% su base annua, mentre l'EGM fatica a tenere il passo. Al netto degli effetti calendario, gli scambi medi giornalieri sono scesi del 2%, a 7,8 milioni di euro. La liquidità è inoltre molto concentrata. Una ventina di titoli genera circa metà degli scambi, mentre 78 società restano sotto i 10.000 euro di controvalore medio giornaliero. Solo 13 titoli superano i 100.000 euro al giorno, soglia sotto la quale, secondo Websim, l'interesse degli investitori istituzionali tende a ridursi.



Il listino resta a prevalenza non istituzionale. Websim ha censito 158 investitori istituzionali nel capitale di 168 società, per un investimento complessivo di 860 milioni di euro, pari al 25,6% del flottante. Sullo STAR la quota sale a circa il 50%. In testa alla classifica degli investitori c'è Algebris, con 89 milioni investiti in 47 società, seguita da Arca con 68 milioni. Il titolo che attira più capitali istituzionali è Next Geosolutions Europe , con circa 110 milioni di euro.



Secondo gli analisti, un catalizzatore importante potrà arrivare da PMI2Change, l'iniziativa di Banca Generali e Intermonte presentata a luglio. Il progetto comprende l'indice Intermonte Valore Italia, composto da 100 PMI quotate, e un ETF attivo PIR-compliant con un obiettivo di raccolta di medio termine di 500 milioni di euro.



Multipli in compressione e sconto sulle large cap



Sul fronte delle valutazioni, l'EGM tratta a 19,4 volte gli utili adjusted e a 7,6 volte l'EBITDA attesi per il 2026. I multipli sono previsti in calo a 14,6 e 6,2 volte nel 2027, grazie alla crescita dei ricavi e al recupero dei margini. Il confronto con le 88 società non finanziarie coperte da Intermonte mostra uno sconto sull'EV/EBITDA del 21% nel 2026, destinato ad allargarsi al 30% nel 2027 e al 37% nel 2028. Sul P/E l'EGM tratta invece ancora a premio: 13% quest'anno e 4% il prossimo, prima di passare a uno sconto del 6% nel 2028. Gli analisti spiegano la differenza con i maggiori investimenti legati alla fase di crescita e con un'incidenza fiscale più elevata, dovuta alla maggiore esposizione al mercato domestico. La leva finanziaria resta contenuta, con un debito netto aggregato di circa 1,4 miliardi, pari a circa una volta l'EBITDA.



Semestre con redditività in crescita



L'analisi dei conti semestrali di 175 società, che valgono oltre il 94% della capitalizzazione del listino, mostra ricavi aggregati in crescita del 9,2%, a 5,92 miliardi di euro. L'EBITDA adjusted sale del 10,9%, a 681 milioni, con un margine all'11,5%, in miglioramento di 20 punti base. L'EBIT cresce dell'1,8%, a 306 milioni, mentre l'utile netto balza del 46,5%, a 206 milioni. L'indebitamento finanziario netto aumenta però del 37,7%, a 1,36 miliardi. Il 71% delle società ha registrato ricavi in crescita e il 63% un EBITDA in miglioramento. A livello settoriale spiccano Capital Goods e Tech, con una crescita a doppia cifra sia dei ricavi sia dei margini. I Consumers, invece, vedono la redditività calare nonostante l'aumento del fatturato.



Il listino conta oggi 205 società, per una capitalizzazione di circa 11,1 miliardi di euro. Nel 2026 si sono registrate 11 nuove quotazioni, per una capitalizzazione complessiva di circa 260 milioni ai prezzi di IPO. Nello stesso periodo ci sono stati 16 delisting, che hanno sottratto al mercato circa 775 milioni, e due passaggi al listino principale, Kruso Capital e ICOP .

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