Banca Generali, raccolta netta da 845 milioni di euro a ottobre. Bene i fondi di casa

(Teleborsa) - Banca Generali
ha realizzato una raccolta netta
pari a 845 milioni di euro a ottobre
2026, portando il totale dei nuovi flussi da inizio anno a 7,1 miliardi (+27,2% a/a). La comunicazione è arrivata all'interno dei risultati al 30 settembre 2026
.
La raccolta del mese si è concentrata negli Asset under Investment
con 527 milioni di euro (3,4 miliardi da inizio anno, +17,9% a/a) trainati in particolare dalla raccolta in fondi di casa con 263 milioni (1,8 miliardi da inizio anno, +175,5% a/a) grazie alla qualità e innovazione delle nuove proposte. Positiva, inoltre, la raccolta nei contenitori assicurativi che - con 74 milioni nel mese e 573 milioni da inizio anno – mostrano una netta inversione di tendenza rispetto allo scorso anno.
Nel mese si è distinta inoltre la raccolta in consulenza evoluta su Banking e AUC
per 315 milioni di euro (1,2 miliardi da inizio anno), confermandosi sempre più un riferimento per accompagnare l'investimento in amministrato.
Gli Altri Attivi
hanno raccolto 318 milioni di euro nel mese (3,7 miliardi da inizio anno, +37,2% a/a). Il dato della liquidità risente dell'impiego nelle nuove soluzioni commerciali lanciate nel mese e delle emissioni per il pubblico retail di BTP Valore e BTP Valore Insieme (282 milioni sottoscritti per le due emissioni combinate).