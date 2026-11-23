Eventi e scadenze: settimana del 23 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 23/11/2026

Appuntamenti:

72nd Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly - Berlino - Sessione annuale della NATO Parliamentary Assembly dedicata alle principali questioni di sicurezza e difesa euro-atlantica, con il confronto tra parlamentari dei Paesi NATO e partner, rappresentanti istituzionali ed esperti. I lavori prevedono riunioni delle commissioni, dibattiti e una sessione plenaria (da venerdì 20/11/2026 a lunedì 23/11/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" (Coesione) - I ministri responsabili della politica di coesione si riuniranno a Bruxelles per discutere di come garantire che la semplificazione vada a vantaggio dei beneficiari dei fondi di coesione dell'UE. Il Consiglio sarà inoltre invitato ad approvare conclusioni relative alla comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la portata globale dell'Unione: una nuova visione strategica per le regioni ultraperiferiche dell'UE"

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri della Pesca procederanno a uno scambio di opinioni sulla visione per la pesca e l'acquacoltura per il 2040. Dopo che la Commissione avrà presentato le sue due proposte, discuteranno inoltre delle possibilità di pesca nell'Atlantico e nel Mare del Nord, nonché nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, per il 2027. Per quanto riguarda l'agricoltura, i ministri discuteranno della situazione del mercato

Attività di Governo - Ministro Urso - Berlino - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede, insieme al Ministro tedesco Reiche, il 3° Forum ministeriale italo-tedesco

08:15 - Intred - Cerimonia di Uplisting - Palazzo Mezzanotte, Milano - Borsa Italiana dispone l'ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan - Segmento STAR delle azioni della Società Intred

10:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra una delegazione di Unicef Italia, in occasione dell'80° anniversario di fondazione

10:00 - Riconoscimento al merito per le eccellenze italiane per la pace e lo sviluppo economico - Camera dei deputati, Sala della Regina - Convegno con il saluto del Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni

10:30 - Camera dei Deputati - Covid, audizione Conte - Roma, Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus sars-cov-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da sars-cov-2 svolge il seguito dell'audizione di Giuseppe Conte, già Presidente del Consiglio dei ministri

11:00 - Banca d'Italia - Cerimonia di lancio del progetto TIPS CLONE - Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani interverranno alla cerimonia di lancio del progetto TIPS Clone, la piattaforma per il regolamento dei pagamenti istantanei, sviluppata dalla Banca d'Italia e messa a disposizione dei Paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord e Montenegro). La Vice Direttrice generale Chiara Scotti modererà gli interventi

17:00 - AssoNEXT - Il valore delle PMI quotate. Dai fondamentali alle aspettative del mercato - Milano, Palazzo Castiglioni, Sala Colucci - Presentazione della Ricerca AssoNEXT sulle PMI quotate, realizzata con il contributo di SIM, banche d'investimento, società indipendenti di equity research e altri operatori specializzati. Il confronto sarà dedicato alle prospettive delle piccole e medie imprese e al ruolo del mercato dei capitali nel sostenerne lo sviluppo e la competitività

18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i primi magistrati tributari attualmente in tirocinio

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

Hewlett Packard Enterprise - Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data di stacco cedola per l’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Lottomatica - Assemblea: Sede Straordinaria e Ordinaria in unica convocazione per l'approvazione della fusione transfrontaliera per incorporazione di CIRSA Enterprises S.A. e per deliberare sulla nomina di due ulteriori amministratori e sull’adozione del Piano di Stock Option 2027-2029, con efficacia subordinata alla fusione - ore 12.00

Unidata - Appuntamento: Presentazione alla comunità finanziaria del Piano industriale 2027-2029 - CDA: Disamina e approvazione del Piano industriale 2027-2029

Zoom Video Communications - Risultati di periodo



Martedì 24/11/2026

Appuntamenti:

CNR - Congresso nazionale su etica della ricerca e Patrimonio culturale - Roma, CNR, Aula Marconi - 1ª edizione del congresso biennale promosso dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR e organizzato dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca. Il confronto sarà dedicato a sicurezza della ricerca e diplomazia culturale, esposizione museale e conservazione, studio dei resti umani e archeologia nelle aree di crisi, IA applicata all'archeologia e standard etici. Tra gli interventi, Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione e del Centro interdipartimentale), Marco Arizza (Responsabile dell'Unità di ricerca su Etica e Patrimonio culturale) e Louis Godart (Accademico dei Lincei) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

Il Salone dei Pagamenti 2026 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 11ª edizione dell'importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti, Payvolution People è il filo conduttore di questa edizione. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Tra gli interventi, Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Mid & Small Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR con Alantra e Intermonte, per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate su Euronext Milan (EXM), incluse quelle appartenenti al segmento STAR, di Borsa Italiana. Durante l'evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi. Partecipano: ABP Nocivelli, Aquafil, Banca Sistema, Biesse, Comer Industries, Esprinet, Eurotech, Expert.ai, FAE Technology, Fine Foods, Generalfinance, Gens Aurea, ICOP, Industrie Chimiche Forestali, Italian Wine Brands, LU-VE Group, Neodecortech, Orsero, Pattern, Piquadro, Racing Force Group, SECO, Sicily by Car, Tesmec, Unidata,Aeroporto di Bologna, Alia Mentis, Altea Green Power, B&C Speakers, Credem, Cy4gate, Dexelance, eDreams ODIGEO, Fiera Milano, Gefran, GPI, Intred, Italian Exhibition Group, Kruso Kapital, Lindbergh, Mare Group, Nouveau Monde Graphite, Omer, Rai Way, RES, REVO Insurance, Somec, Sys-Dat e Zignago Vetro (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

IBE Intermobility Future Ways 2026 - Rimini, Fiera di Rimini - 12ª edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA e AN.BTI Confcommercio, con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility. Operatori del trasporto pubblico e turistico, costruttori di veicoli, aziende dell'innovazione digitale e istituzioni si confronteranno sulle sfide e le opportunità della mobilità condivisa (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Sandvik - Capital Markets Day - Tampere (Finlandia), sito di Sandvik Mining - Incontro con investitori istituzionali, analisti e media finanziari, con un aggiornamento sui principali risultati e sulle priorità strategiche del gruppo. Tra gli interventi, Stefan Widing (Presidente e CEO) e Cecilia Felton (CFO) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di ottobre

09:00 - ENEA-AIAS - Agrivoltaico tra business e sostenibilità - Portici (NA), Centro Ricerche ENEA - Incontro organizzato da ENEA e AIAS (Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile) sulle opportunità del settore in Campania. Il confronto sarà dedicato ai modelli di business, alle esperienze sviluppate sul territorio e agli aspetti normativi e progettuali. Tra gli interventi, Alessandra Scognamiglio (ENEA e Presidente AIAS), Alberto Romeo Gentile (Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania), Amedeo D'Antonio (Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania) e Fabrizio Marzano (Presidente di Confagricoltura Campania)

09:00 - ENAC - "Far Volare il Paese - Cargo aereo, competitività e scenario globale" - Roma, Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - All'evento interverranno, tra gli altri, Antonio Tajani( Vicepremier e Ministro Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Edoardo Rixi (Viceministro Infrastrutture e Trasporti), Alexander D'Orsogna (DG ENAC), Maurizio Paggetti (COO ENAV), Ivan Bassato (Chief Business Unit Aviation Aeroporti di Roma), Claudio Oliviero (Direttore della Direzione Dogane), Carlo De Ruvo (Presidente CONFETRA) e Gennaro Scarfiglieri (AD Poste Air Cargo)

09:00 - Stati Generali dell'Energia 2026 - Camera dei deputati, Sala della Regina - Iniziativa organizzata dal Dipartimento Energia di Forza Italia e dedicata a sicurezza, competitività e sostenibilità. Il confronto sarà dedicato a geopolitica e mercato dell'energia, reti e rinnovabili, nucleare e trasporti. Tra gli interventi, i Ministri Antonio Tajani e Gilberto Pichetto Fratin, il Viceministro Valentino Valentini, gli AD di Eni, Enel, Acquirente Unico, Italgas, Terna, Snam, Acea, GSE, Edison, A2A, Engie, Sorgenia, E.ON Italia, Sogin, RSE e Siram Veolia e i Presidenti di ARERA, ENEA, Iren e Utilitalia, Proxigas, Assorisorse, Federacciai, UNEM, ANFIA, Motus-E e ANEV. Presenti anche rappresentanti di Confindustria e Confcommercio

09:30 - Scenari Immobiliari - Forum nazionale sull'industria dei servizi immobiliari - Milano, Centro Congressi Assolombarda - 3ª edizione del Forum organizzato da Scenari Immobiliari, con la presentazione del 12° Rapporto sulla filiera dei servizi immobiliari in Europa e in Italia. Il confronto sarà dedicato ai nuovi asset, alla rigenerazione urbana, ai servizi per l'abitare e al ruolo di capitali e patrimoni. Tra gli interventi, Mario Breglia di Scenari Immobiliari e rappresentanti di CBRE, Hines, Arup Italia, Prelios, Colliers, Generali Real Estate e Investire SGR

10:00 - Assintel Report 2026 - Roma, Confcommercio, Sala Orlando - Presentazione del rapporto annuale sul mercato ICT italiano, dal titolo "Il mercato ICT alla prova dell'AI", realizzata in collaborazione con l'Intergruppo parlamentare per la Sostenibilità Digitale e la Sovranità Tecnologica, con un approfondimento sull'impatto dell'IA nello sviluppo software. Tra gli interventi, Marco Barbieri (Segretario Generale di Confcommercio), Paola Generali (Presidente di Assintel), Enzo Amich (Presidente dell'Intergruppo) e Stefano Epifani (Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale)

10:30 - Intesa Sanpaolo Assicurazioni - START4PEOPLE - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Incontro dal titolo "L'innovazione che crea impatto sociale", dedicato al ruolo delle imprese nel generare valore condiviso, con la presentazione dei progetti selezionati. Tra gli interventi, Virginia Borla (AD e DG di Intesa Sanpaolo Assicurazioni), Paolo Bonassi (Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo), Viviana Bacigalupo (DG di Intesa Sanpaolo Innovation Center) e Paolo Kessisoglu (Fondatore di C'è Da Fare ETS)

11:00 - Alleanza per il Fotovoltaico - Energia che fa crescere l'Italia - Roma, Hotel Nazionale, Sala Capranichetta - Convegno dell'Alleanza per il Fotovoltaico in Italia su fotovoltaico e BESS tra competitività, semplificazioni e infrastrutture. Il confronto sarà dedicato al ruolo di fotovoltaico, agrivoltaico e sistemi di accumulo per la sicurezza energetica e la competitività, alle procedure autorizzative e alle connessioni alla rete. Tra gli interventi, il Founder di Althesys Alessandro Marangoni e il Senior Adviser per l'Energia di Confindustria Andrea Andreuzzi. Presenti anche rappresentanti di MIMIT, ARERA e Terna

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Pisani - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Auditorium Parco della Musica - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Fincantieri Partnership Summit 2026 "Flow – Forging Links, Orchestrating Worlds"

15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni - Roma, Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presiederà la seduta straordinaria della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali

16:00 - Assifact - Osservatorio sul Mercato del Factoring - Milano, Auditorium Banca Sistema - Incontro dal titolo "Riding Disruption: Geopolitica, innovazione e nuovi scenari per il mercato del factoring", ospitato da Banca Sistema, con la presentazione delle previsioni ForeFact 2027 sull'andamento del mercato. Il confronto sarà dedicato allo scenario macroeconomico europeo, alla geopolitica e alle trasformazioni dell'economia e alle prospettive del factoring. Tra gli interventi, l'AD di Banca Sistema Iacopo De Francisco, il Segretario Generale di Assifact Alessandro Carretta, l'Head of Unit della DG ECFIN della Commissione europea Laura Bardone e il DG di Factorit Fabio Bollini

16:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa "Principi attivi Made in Italy per la sicurezza nazionale e lo sviluppo dei territori", organizzata dal Gruppo Boehringer Ingelheim

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Abercrombie & Fitch - Risultati di periodo

Autodesk - Risultati di periodo

Best Buy - Risultati di periodo

Compass - Risultati di periodo

Dell Technologies - Risultati di periodo

DHH - Appuntamento: Webcast di presentazione e discussione dei risultati al 3Q2026 con il Presidente Esecutivo Giandomenico Sica e l'Amministratore Delegato Antonio Baldassarra

Dollar Tree - Risultati di periodo

easyJet - Risultati di periodo

HP - Risultati di periodo: Q4 2026 Earnings Conference Call

Medtronic - Risultati di periodo

OPS Retail - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 in prima convocazione

(Fino a mercoledì 25/11/2026) RES - Appuntamento: Incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali nell'ambito della nona edizione della Mid & Small Milan 2026 Conference - Palazzo Mezzanotte, Milano - Temi: risultati del primo semestre 2026 e strategie di sviluppo industriale

Seco - Assemblea: Sede straordinaria: approvazione di modifiche allo Statuto finalizzate all’adeguamento al d.lgs. 47/2026 e alla disciplina sulla lista del Consiglio di Amministrazione, nonché al potenziamento del voto maggiorato fino a un massimo di 5 voti per azione - ore 10.00 - unica convocazione

Ubaldi Costruzioni - CDA: Aggiornamento del backlog e della pipeline commerciale al 30 settembre 2026 – non sottoposti a revisione contabile. Esame delle guidance per l’esercizio 2026 relative al valore della produzione e al margine operativo lordo (EBITDA)

Urban Outfitters - Risultati di periodo



Mercoledì 25/11/2026

Appuntamenti:

Mid & Small Milan 2026 - Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR con Alantra e Intermonte, per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate su Euronext Milan (EXM), incluse quelle appartenenti al segmento STAR, di Borsa Italiana. Durante l'evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi. Partecipano: ABP Nocivelli, Aquafil, Banca Sistema, Biesse, Comer Industries, Esprinet, Eurotech, Expert.ai, FAE Technology, Fine Foods, Generalfinance, Gens Aurea, ICOP, Industrie Chimiche Forestali, Italian Wine Brands, LU-VE Group, Neodecortech, Orsero, Pattern, Piquadro, Racing Force Group, SECO, Sicily by Car, Tesmec, Unidata,Aeroporto di Bologna, Alia Mentis, Altea Green Power, B&C Speakers, Credem, Cy4gate, Dexelance, eDreams ODIGEO, Fiera Milano, Gefran, GPI, Intred, Italian Exhibition Group, Kruso Kapital, Lindbergh, Mare Group, Nouveau Monde Graphite, Omer, Rai Way, RES, REVO Insurance, Somec, Sys-Dat e Zignago Vetro (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

IBE Intermobility Future Ways 2026 - Rimini, Fiera di Rimini - 12ª edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA e AN.BTI Confcommercio, con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility. Operatori del trasporto pubblico e turistico, costruttori di veicoli, aziende dell'innovazione digitale e istituzioni si confronteranno sulle sfide e le opportunità della mobilità condivisa (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Sandvik - Capital Markets Day - Tampere (Finlandia), sito di Sandvik Mining - Incontro con investitori istituzionali, analisti e media finanziari, con un aggiornamento sui principali risultati e sulle priorità strategiche del gruppo. Tra gli interventi, Stefan Widing (Presidente e CEO) e Cecilia Felton (CFO) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

Il Salone dei Pagamenti 2026 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 11ª edizione dell'importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti, Payvolution People è il filo conduttore di questa edizione. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Tra gli interventi, Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

CNR - Congresso nazionale su etica della ricerca e Patrimonio culturale - Roma, CNR, Aula Marconi - 1ª edizione del congresso biennale promosso dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR e organizzato dal Centro Interdipartimentale per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca. Il confronto sarà dedicato a sicurezza della ricerca e diplomazia culturale, esposizione museale e conservazione, studio dei resti umani e archeologia nelle aree di crisi, IA applicata all'archeologia e standard etici. Tra gli interventi, Cinzia Caporale (Coordinatore della Commissione e del Centro interdipartimentale), Marco Arizza (Responsabile dell'Unità di ricerca su Etica e Patrimonio culturale) e Louis Godart (Accademico dei Lincei) (da martedì 24/11/2026 a mercoledì 25/11/2026)

Fed - Beige Book

Stati Generali della Natalità - Roma, Auditorium Conciliazione - 6ª edizione, ideata dal Presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo. Il confronto sarà dedicato al quadro demografico, al ruolo delle istituzioni e delle imprese nel sostegno alle famiglie, con la presentazione dell'Alleanza per la Natalità. Tra gli interventi, il Commissario europeo con delega alla demografia Dubravka Suica, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente dell'ISTAT Francesco Maria Chelli, il DG dell'INPS Valeria Vittimberga, il DG dell'INAIL Marcello Fiori e l'AD di Angelini Industries Sergio Marullo Di Condojanni (da mercoledì 25/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Vertice UE-Balcani occidentali - I leader dell'UE e dei Balcani occidentali si riuniranno a Bruxelles per sottolineare l'importanza strategica delle relazioni tra l'UE e i Balcani occidentali, e offrire inoltre l'opportunità di ribadire l'impegno dell'UE a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali e di incoraggiare i partner ad accelerare l'attuazione di riforme decisive e a rispettare gli impegni necessari per progredire nel loro percorso verso l'UE

Assemblea annuale ANCI - Cara Italia - Verona, Veronafiere - 43ª edizione, organizzata da ANCI e ANCIComunicare e dedicata agli 80 anni della Repubblica, con l'apertura il 25 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica. Il confronto sarà dedicato a casa e pubblica amministrazione, energia e clima, sicurezza urbana e al Rapporto "Le leve per la crescita". Tra gli interventi, il Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Presidente e AD di Enel Italia Francesca Gostinelli, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e l'AD e DG del Gruppo FS Gianpiero Striscuglio. Presenti i Ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Urso, Calderone, Zangrillo, Mazzi, Locatelli, Schillaci, Lollobrigida, Pichetto Fratin e Foti (da mercoledì 25/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

BCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte

09:30 - Healthcare Summit 2026 - Roma, Museo dell'Ara Pacis - Evento promosso da Il Sole 24 Ore dedicato alle principali sfide che attendono il sistema sanitario italiano. Interverranno tra gli altri Orazio Schillaci, Ministro della Salute, Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Federico Silvestri, AD Il Sole 24 Ore, Marcello Cattani, Presidente Farmindustria, Robert Giovanni Nisticò, Presidente AIFA e Ramon Palou de Comasema Sureda, Presidente e AD Merck Italia

10:00 - Centro Economia Digitale - Rapporto Strategico CED 2027 - Roma, Palazzo Piacentini - Presentazione del Rapporto "Industria Italia: Execution. Agenda operativa per la politica industriale", basato su un'indagine presso undici grandi gruppi che operano e investono in Italia, con la proposta di un Patto Industria Italia tra Stato e imprese. Apre il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, conclude il Capo di Gabinetto del MIMIT, Federico Eichberg. Intervengono il Fondatore e Presidente del CED, Rosario Cerra, e, nelle tavole rotonde, rappresentanti di AWS, Enel, Eni, FiberCop, Fincantieri, Google, Gruppo FS Italiane, HPE, INWIT, Microsoft e Open Fiber

10:00 - Columbia Threadneedle Investments - Outlook 2027 - Milano, sede di Columbia Threadneedle Investments - Incontro con la stampa dal titolo "Outlook: cosa aspettarsi dai mercati nel 2027?", dedicato all'analisi dei mercati, al contesto macroeconomico e alle prospettive per il prossimo anno. Intervengono Tommaso Tassi (Country Head Italia di Columbia Threadneedle Investments) e Anthony Willis (Senior Economist di Columbia Threadneedle Investments)

10:00 - ConfSalute - Annual Meeting - Roma, Confcommercio - Incontro annuale di ConfSalute, la federazione di Confcommercio dedicata al settore della salute

10:00 - Confindustria - Rapporto Industria 2026 - Roma, Confindustria, Sala Pininfarina - Presentazione del Rapporto del Centro Studi Confindustria sulle tendenze e le trasformazioni della manifattura italiana nel contesto economico globale. Il confronto sarà dedicato alle sfide strutturali della manifattura, al ruolo della politica per una nuova strategia industriale e al punto di vista degli imprenditori. Tra gli interventi, il Direttore del Centro Studi Confindustria Alessandro Fontana e il Vicepresidente di Confindustria per il Centro Studi Lucia Aleotti

10:30 - Camera dei Deputati - Proiezione del film "Se domani non torno" - Sala della Regina - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proiezione del film diretto da Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures, che racconta la storia di Giulia Cecchettin. Introduce il Vicepresidente della Camera Anna Ascani, con l'intervento di Gino Cecchettin

11:00 - Confindustria Moda - Lo Stato della Moda - Roma, Palazzo Grazioli - Presentazione del rapporto "Scenario Economico del Settore Tessile-Abbigliamento della Moda Italiana", con il quadro economico del settore e le sue principali dinamiche. Intervengono il Presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, e il Direttore Generale, Gianfranco Di Natale

11:00 - ASSOAMBIENTE - L'Italia che Ricicla 2026 - Roma, Confagricoltura, Sala Serpieri - Presentazione della nuova edizione del rapporto promosso da ASSOAMBIENTE con il patrocinio di MASE e ISPRA. Lo studio sarà illustrato da REF, seguito da un focus dei presidenti delle filiere del riciclo su trend e criticità dei singoli comparti. Tra gli interventi, Chicco Testa (Presidente di ASSOAMBIENTE), Pierfrancesco Maran (Presidente della Commissione ENVI del Parlamento Europeo), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da confermare), Maria Alessandra Gallone (Presidente dell'ISPRA, da confermare) e Paolo Barberi (Presidente di UNICIRCULAR)

11:30 - Next AI Infra - Roma, Palazzo Wedekind - Giornata promossa da Infracorp dal titolo "L'intelligenza artificiale e le infrastrutture strategiche del Paese". Il confronto sarà dedicato al ruolo dell'IA per energia e data center, porti, trasporto aereo e ferroviario, difesa, spazio e sicurezza cibernetica. Tra gli interventi, il Fondatore e Presidente Esecutivo di Infracorp Filippo Ghirelli, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il Presidente di Caio Digital Partners Francesco Caio, il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo e il Presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti

16:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'8ª edizione di "NSE - New Space Economy European Expoforum", organizzata da Fiera Roma in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Verona - Cerimonia di apertura della 43ª Assemblea ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

(Fino a mercoledì 25/11/2026) RES - Appuntamento: Incontri con investitori istituzionali italiani e internazionali nell'ambito della nona edizione della Mid & Small Milan 2026 Conference - Palazzo Mezzanotte, Milano - Temi: risultati del primo semestre 2026 e strategie di sviluppo industriale

Dexelance - Appuntamento: Incontro con la comunità finanziaria: il management partecipa alla conferenza "Mid & Small 2026", organizzata da Virgilio IR in collaborazione con Alantra e Intermonte presso Palazzo Mezzanotte (Milano)

GPI - Appuntamento: Presentazione Analisti

Intesa Sanpaolo - Appuntamento: Data per il pagamento dell’acconto dividendi deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Lindbergh - Appuntamento: Incontro con analisti e investitori alla conferenza Mid&Small - Milano

Mare Engineering Group - Appuntamento: Incontro con analisti e investitori alla conferenza Mid&Small - Milano -

SG Company - Assemblea: Sede straordinaria: Modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale in materia di convocazione dell'assemblea e modifica del regolamento dei “Warrant SG Company 2018-2028” con riferimento al prezzo e ai periodi di esercizio e al termine di scadenza, senza aumento del capitale sociale - unica convocazione



Giovedì 26/11/2026

Appuntamenti:

Il Salone dei Pagamenti 2026 - Payvolution - Allianz MiCo Milano - 11ª edizione dell'importante appuntamento italiano su innovazione e pagamenti, Payvolution People è il filo conduttore di questa edizione. Futuro dei pagamenti, moneta digitale, intelligenza artificiale, evoluzione degli strumenti e dei servizi grazie a innovazione e tecnologia applicati ai pagamenti digitali. All'evento, promosso da ABI, partecipano Istituzioni, banche, PA, operatori del settore, imprese, aziende tecnologiche, Fintech, startup e incubatori. Tra gli interventi, Antonio Patuelli, Presidente ABI e Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

IBE Intermobility Future Ways 2026 - Rimini, Fiera di Rimini - 12ª edizione della manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ASSTRA e AN.BTI Confcommercio, con il supporto tecnico di EIT Urban Mobility e dell'Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility. Operatori del trasporto pubblico e turistico, costruttori di veicoli, aziende dell'innovazione digitale e istituzioni si confronteranno sulle sfide e le opportunità della mobilità condivisa (da martedì 24/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Stati Generali della Natalità - Roma, Auditorium Conciliazione - 6ª edizione, ideata dal Presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo. Il confronto sarà dedicato al quadro demografico, al ruolo delle istituzioni e delle imprese nel sostegno alle famiglie, con la presentazione dell'Alleanza per la Natalità. Tra gli interventi, il Commissario europeo con delega alla demografia Dubravka Suica, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente dell'ISTAT Francesco Maria Chelli, il DG dell'INPS Valeria Vittimberga, il DG dell'INAIL Marcello Fiori e l'AD di Angelini Industries Sergio Marullo Di Condojanni (da mercoledì 25/11/2026 a giovedì 26/11/2026)

Assemblea annuale ANCI - Cara Italia - Verona, Veronafiere - 43ª edizione, organizzata da ANCI e ANCIComunicare e dedicata agli 80 anni della Repubblica, con l'apertura il 25 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica. Il confronto sarà dedicato a casa e pubblica amministrazione, energia e clima, sicurezza urbana e al Rapporto "Le leve per la crescita". Tra gli interventi, il Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Presidente e AD di Enel Italia Francesca Gostinelli, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e l'AD e DG del Gruppo FS Gianpiero Striscuglio. Presenti i Ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Urso, Calderone, Zangrillo, Mazzi, Locatelli, Schillaci, Lollobrigida, Pichetto Fratin e Foti (da mercoledì 25/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia

BCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a Francoforte

UE - Vertice euro - Bruxelles - Riunione dei leader della zona euro, in concomitanza con il Consiglio europeo straordinario. Sul tavolo la lettera del Presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, che indica tra le priorità il coordinamento delle politiche economiche, la solidità delle finanze pubbliche, il finanziamento della difesa e la mobilitazione dei capitali europei

BCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Attività di Governo - Giorgia Meloni - Bruxelles - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione straordinaria del Consiglio europeo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Consiglio europeo straordinario - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario incentrato sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sui finanziamenti all'Ucraina per il 2027. È previsto anche un Vertice euro, in formato inclusivo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

09:30 - Adnkronos Q&A - Digitale, la trasformazione accelera - Roma, Palazzo dell'Informazione Adnkronos - 4ª edizione dell'appuntamento dedicato all'intelligenza artificiale, con la presentazione della rilevazione di Adnkronos e Mimesi su come cittadini e utenti guardano all'innovazione tecnologica. Il confronto sarà dedicato alle nuove frontiere dell'innovazione, alle competenze per la transizione digitale, alla sicurezza cibernetica e alle applicazioni di dati e IA. Tra gli interventi, il Direttore di Adnkronos Davide Desario, i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini (editoria e informazione) e Alessio Butti (digitale), il Vicedirettore Generale di ACN Nunzia Ciardi, il DG di AgID Mario Nobile, il DG di Anitec-Assinform Letizia Pizzi, l'AD di Cinecittà Manuela Cacciamani, il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana e Francesca Rossi, Global Leader per l'Etica dell'IA di IBM

10:00 - Deloitte Legal - La nuova dimensione subacquea tra economia e diritto - Roma, sede di Deloitte - Presentazione del position paper di Deloitte Legal sulla cornice normativa e sulle principali questioni che interessano operatori e istituzioni nel settore subacqueo. Tra gli interventi, Nello Musumeci (Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare), Francesco Paolo Bello (Managing Partner di Deloitte Legal), Bernardo Giorgio Mattarella (Professore di diritto amministrativo e Advisor scientifico di Deloitte Legal), Francesco Milazzo (Capo del 5° Reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare) e Fabio Pompei (CEO di Deloitte Central Mediterranean)

10:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene in videocollegamento all'evento "Italy On Chips 2026", promosso dalla Fondazione Chips-IT

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Aula Magna Pontificia Università Lateranense - Inaugurazione Anno Accademico 2026/2027 della Pontificia Università Lateranense, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:30 - BOE - Rapporto sulla stabilità finanziaria - Novembre 2026

12:30 - ISTAT - Presentazione della 16ª Conferenza Nazionale di Statistica - Roma, sede centrale dell'ISTAT, Sala Stampa - Incontro con la stampa per presentare la Conferenza, dal titolo "Costruire il futuro con i dati. La statistica ufficiale per comprendere e decidere", in programma l'1 e il 2 dicembre all'Auditorium Antonianum come evento conclusivo nazionale del Centenario dell'ISTAT

14:30 - Anima SGR - Global Outlook 2027 - Il Global Outlook 2027 di Anima SGR si terrà presso la sede di Anima a Milano. Interverranno Filippo Di Naro (Direttore Investimenti) e Fabio Fois (Responsabile Investment Research & Advisory)

15:00 - Question time - Ministro Urso - Senato della Repubblica - Question time con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

15:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Baldassini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla 18ª Conferenza nazionale di Amici della Terra dal titolo "Più che mai efficienza energetica"

16:00 - Confindustria Alberghi - Assemblea Annuale 2026 - Roma, CNEL - Assemblea dal titolo "Il valore che resta. L'industria dell'ospitalità per territori, lavoro e comunità", dedicata all'impatto economico, occupazionale e sociale del settore alberghiero sui territori, con la presentazione di uno studio del Centro Studi Confindustria e la consegna dei Premi Confindustria Alberghi. Tra gli interventi, Renato Brunetta (Presidente del CNEL), Elisabetta Fabri (Presidente di Confindustria Alberghi), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) e Leopoldo Destro (Vicepresidente di Confindustria per Trasporti, Logistica e Industria del Turismo)

19:50 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, PalaEUR - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla partita di pallacanestro Italia e Turchia, per la qualificazione alla FIBA World Cup 2027

Borsa:

Stati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT



Venerdì 27/11/2026

Appuntamenti:

Assemblea annuale ANCI - Cara Italia - Verona, Veronafiere - 43ª edizione, organizzata da ANCI e ANCIComunicare e dedicata agli 80 anni della Repubblica, con l'apertura il 25 novembre alla presenza del Presidente della Repubblica. Il confronto sarà dedicato a casa e pubblica amministrazione, energia e clima, sicurezza urbana e al Rapporto "Le leve per la crescita". Tra gli interventi, il Presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi, l'AD di CDP Dario Scannapieco, il Presidente e AD di Enel Italia Francesca Gostinelli, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, l'AD di Edison Nicola Monti, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e l'AD e DG del Gruppo FS Gianpiero Striscuglio. Presenti i Ministri Salvini, Tajani, Piantedosi, Urso, Calderone, Zangrillo, Mazzi, Locatelli, Schillaci, Lollobrigida, Pichetto Fratin e Foti (da mercoledì 25/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Consiglio europeo straordinario - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario incentrato sul prossimo quadro finanziario pluriennale e sui finanziamenti all'Ucraina per il 2027. È previsto anche un Vertice euro, in formato inclusivo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni - Bruxelles - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla riunione straordinaria del Consiglio europeo (da giovedì 26/11/2026 a venerdì 27/11/2026)

Rating sovrano - Francia e Ungheria - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Finance Day Italia 2026 - Milano, Palazzo Turati - Giornata della finanza per le imprese organizzata da Innexta con Unioncamere e la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con la presentazione del 9° Quaderno di ricerca sulla Finanza Complementare per le PMI in Italia. Il confronto sarà dedicato alle fonti di finanziamento per le PMI, alla finanza sostenibile e all'accesso al credito, al sistema delle garanzie e dei Confidi e alla prevenzione delle crisi d'impresa. Tra gli interventi, il Presidente di Innexta Paolo Ferrè, l'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi, il Presidente di Banca Aidexa Roberto Nicastro e l'AD di Azimut Corporate Finance Antonio Chicca

09:00 - Stati Generali dell'Export - Roma, Palazzo Wedekind - 9ª edizione dell'appuntamento promosso dal Forum Italiano dell'Export, fondato e presieduto da Lorenzo Zurino. Il confronto sarà dedicato alla competitività del Made in Italy, alle nuove geografie dell'export e al ruolo della diplomazia economica. Tra gli interventi, Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Massimo Dell'Utri (Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale), Maurizio Gasparri (Presidente della Commissione Affari esteri e difesa del Senato), Andrea Benetton (Presidente di Maccarese e Cirio Agricola), Angelo Mastrolia (Presidente Esecutivo di NewPrinces Group), Leonardo Maria Del Vecchio (Presidente Esecutivo di LMDV Capital, da confermare) e Alfonso Dolce (Presidente e AD di Dolce&Gabbana, da confermare)

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Ottobre 2026

11:00 - ADR, ESA e ASI - Lo spazio atterra a Fiumicino - Fiumicino (RM), Aeroporto Leonardo da Vinci, Terminal 1 - Inaugurazione di una nuova installazione interattiva dedicata all'esplorazione spaziale, realizzata da Aeroporti di Roma con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio. Tra gli interventi, Luca Parmitano (Astronauta ESA), Carlo Mearelli (Commissario Straordinario ENAC), Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma), Mario Cospito (Commissario Straordinario ASI) e Simonetta Cheli (Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Napoli - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente al 37° Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati

17:00 - Premio EY L'Imprenditore dell'Anno - Milano, Palazzo Mezzanotte - Presentazione ai media dei vincitori della 29ª edizione del premio promosso da EY e dedicato agli imprenditori che hanno contribuito allo sviluppo economico e sociale del Paese, con un media brief e la possibilità di interviste ai premiati

Borsa:

Stati Uniti - Chiusura anticipata della Borsa di New York

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i



Sabato 28/11/2026

Appuntamenti:

09:00 - XXXIII Convegno Nazionale Studi di Alba - Alba, Auditorium del Centro Ricerche Ferrero - 33ª edizione dell'appuntamento organizzato dall'Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale con il CNDCEC, dal titolo "Continuità d'impresa e cessione di azienda tra nuove sfide ed antiche responsabilità". Il confronto sarà dedicato a governance e cessione dell'azienda, alla Direttiva Insolvency III e al decreto capitali. Tra gli interventi, il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il Viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo, il Direttore generale dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone e il Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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