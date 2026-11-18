(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dello 0,74%.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 23.949,1, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 25.086,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23.569,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)