Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dello 0,91%.
Lo studio del Nasdaq Composite presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 24.979,4. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 25.379,7. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 24.822,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)