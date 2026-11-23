Ferrari completa il piano dei nuovi modelli 2026

(Teleborsa) - Ferrari ha svelato alle Finali Mondiali di Barcellona le 296 Challenge Stradale e Challenge Evo, che completano il programma di quattro nuovi modelli per il 2026, dopo l'Amalfi Spider (marzo) e la 12Cilindri Manuale (luglio). Le due vetture condividono piattaforma e V6 biturbo da tre litri, senza componente ibrida. La Stradale, omologata per la strada, è una berlinetta a due posti con motore centrale-posteriore da 670 cv, cambio a doppia frizione a otto rapporti e trazione posteriore: costa 291.500 euro Iva inclusa in Italia, circa il 6% in più della 296 GTB ibrida, secondo askanews (8% per Equita).



Gli ordini della Gtb chiudono a fine 2026, le prime consegne della Stradale sono dal secondo trimestre 2027. Pesa 1.330 kg a secco, accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e supera i 300 km/h, con 617 kg di carico aerodinamico a 250 km/h, il 72% in più della Gtb.



La Evo, riservata alla pista, costa 350mila euro più Iva ed evolve il modello usato dal 2024 nel monomarca. Il V6 eroga 700 cv con cambio a sette rapporti; il nuovo pacchetto aerodinamico aumenta del 12% il carico massimo e riduce del 4% la resistenza. Al Mugello migliora di otto decimi il tempo della precedente Challenge. Debutterà nel 2027 nelle serie Europe e North America del Ferrari Challenge, alla 35ª stagione.



Equita ha confermato "buy" su Ferrari (rischio basso, target 400 euro, chiusura a 363,1, capitalizzazione di 64.370 milioni): riteniamo, scrive, che per la Evo si tratti di "poche unità a un prezzo nettamente superiore alla media".

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