Piazza Affari: movimento negativo per Ferrari

(Teleborsa) - Retrocede il cavallino rampante di Maranello , con un ribasso del 2,07%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 373,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 367,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 380,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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