Piazza Affari: movimento negativo per Ferrari
(Teleborsa) - Retrocede il cavallino rampante di Maranello, con un ribasso del 2,07%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrari evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrari rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Ferrari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 373,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 367,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 380,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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