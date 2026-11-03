Ferrari, il mercato premia i conti. Titolo in rally

(Teleborsa) - Si muove in buon rialzo il titolo Ferrari
che mostra una variazione dell'1,51%, premiato dal mercato, dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre
. La società ha annunciato il secondo rialzo nell'anno della guidance 2026, con ricavi attesi a circa 7,65 miliardi e free cash flow industriale fino a 1,65 miliardi.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del cavallino rampante di Maranello
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Ferrari
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 372,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 349,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 395,4.