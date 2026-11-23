Fondazioni lirico-sinfoniche, appello di ANFOLS a Regioni e Comuni per sbloccare rinnovo contrattuale

(Teleborsa) - Un contributo economico straordinario da parte di Regioni e Comuni per sbloccare il rinnovo contrattuale dei lavoratori dello spettacolo.



È l’appello lanciato dall’Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (ANFOLS) agli enti, chiamati in causa in qualità di soci fondatori, insieme allo Stato, delle istituzioni culturali, con l’obiettivo di garantire i salari e al contempo tutelare gli equilibri di bilancio dei teatri e mantenere i livelli quantitativi e qualitativi della produzione artistica.



Al centro della richiesta c’è il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024, che prevede un incremento retributivo del 6%, in linea con quanto riconosciuto al settore pubblico. Per sostenere questo aumento, lo Stato dovrebbe assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, un finanziamento strutturale aggiuntivo, attualmente ipotizzato in circa 10 milioni di euro annui.



Questo intervento lascia tuttavia aperta la questione cruciale della copertura economica per le cinque annualità pregresse, comprese tra il 2022 e il 2026. Un onere complessivo che sarà definito nella fase finale delle trattative e che dovrà essere puntualmente quantificato per ciascuna istituzione aderente all’ANFOLS. Le Fondazioni non potrebbero assorbire nuovamente questa spesa senza compromettere i percorsi di risanamento faticosamente intrapresi. Già nel 2024, in occasione della firma per il triennio 2019-2021, le Fondazioni hanno compiuto un rilevante sforzo economico per corrispondere l’una tantum ai dipendenti, attingendo esclusivamente alle proprie risorse.



Per chiudere l’attuale trattativa, ANFOLS chiede quindi un intervento mirato delle amministrazioni locali. L’Associazione precisa che si tratterebbe di un esborso limitato esclusivamente all’una tantum, senza alcun impatto strutturale o permanente sui bilanci di Comuni e Regioni. A breve, i Sovrintendenti delle singole Fondazioni invieranno ai rispettivi Sindaci e Presidenti di Regione una quantificazione esatta e puntuale degli importi necessari.



“Uno sforzo condiviso tra Stato, Regioni, Comuni e Fondazioni rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione istituzionale. L’iniziativa, già portata all’attenzione dei vertici della Conferenza delle Regioni, dell’ANCI e del Ministero della Cultura, punta a riconoscere le legittime aspettative dei lavoratori, sostenendo un patrimonio artistico di assoluto valore per il nostro Paese”, conclude il presidente dell’ANFOLS Fulvio Macciardi.

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