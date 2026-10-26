Corte Conti: ok con osservazioni e raccomandazioni a CCNL comparto funzioni locali 2025-2027

(Teleborsa) - Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell’adunanza del 23 ottobre 2026, hanno certificato positivamente l’ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, con le osservazioni e le raccomandazioni contenute nel rapporto in corso di stesura.



Il CCNL - sottolinea la stessa Corte dei Conti - determinerà, a regime, un aumento del 5,4%, pari a un incremento medio mensile pro capite di 136,61 euro.



Gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale ammontano a 323,47 milioni di euro per il 2025, a 654,14 milioni di euro per il 2026 e a 971,44 milioni di euro per il 2027, raggiungendo i 982 milioni di euro annui a regime.

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