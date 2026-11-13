Manovra, Confintesa consegna proposte a Governo

(Teleborsa) - Nella giornata di oggi, venerdì 13 novembre Confintesa ha partecipato all’incontro convocato dal Governo a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali sul disegno di legge di bilancio 2027. Il Presidente Massimo Visconti ha consegnato un documento con sei proposte, tutte compatibili con i saldi di finanza pubblica e con il percorso concordato in sede europea, ed ha dichiarato: “La Legge di Bilancio 2027 deve mettere al centro le persone, il lavoro e il futuro del Paese. Non servono promesse, ma impegni reali: il lavoro deve tornare a essere una priorità dell’agenda politica.”



Il punto di partenza sono i dati Istat del 30 ottobre: inflazione al 5,4% a ottobre, PIL fermo nel terzo trimestre, retribuzioni contrattuali in crescita del 2,5%. In questo quadro la detassazione degli aumenti contrattuali, che Confintesa condivide, raggiunge solo una parte dei lavoratori che ne hanno bisogno.



La prima proposta riguarda l’articolo 6 del disegno di legge. Oggi l’imposta del 5% si applica agli aumenti di qualsiasi rinnovo, senza alcuna verifica sul contenuto del contratto. Confintesa chiede che spetti ai contratti che assicurano il trattamento economico complessivo di riferimento del settore, lo stesso parametro su cui il decreto-legge n. 62 del 2026 ha costruito la nozione di retribuzione giusta. La proposta non ha costi.



La seconda riguarda chi aspetta il rinnovo: 1,1 milioni di dipendenti privati, con un’attesa media di 20,4 mesi. Per loro Confintesa propone di applicare il 5% anche agli importi di vacanza contrattuale, quando il contratto è scaduto da oltre un anno.



Le altre proposte riguardano una soglia unica a 40.000 euro per la detassazione dei rinnovi, il welfare contrattuale per le bollette, il turnover nel pubblico impiego, gli oneri sugli incentivi tecnici e la rivalutazione delle pensioni.



Le stesse proposte, in forma di emendamenti, sono contenute nella memoria trasmessa alle Commissioni Bilancio della Camera e del Senato.

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