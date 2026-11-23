Francia, Lescure: crescita 2027 a rischio ribasso, ma il deficit al 5% "non è negoziabile"

(Teleborsa) - La previsione di crescita della Francia per il 2027, oggi fissata all'1%, rischia di essere rivista al ribasso. L'obiettivo di contenere il deficit pubblico al 5% del PIL resta invece fermo. Lo ha detto il ministro dell'Economia Roland Lescure in un'intervista a Franceinfo. "La previsione è a rischio, e il rischio è al ribasso", ha spiegato, precisando che il governo sta aggiornando le stime e che i nuovi dati saranno diffusi a gennaio. La crescita potrebbe quindi scendere sotto l'1%. Il ministro ha però indicato alcuni segnali positivi arrivati dopo le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Il petrolio è sceso da quasi 120 dollari al barile di tre settimane fa a circa 90, e i tassi d'interesse hanno registrato un lieve calo.



Sul deficit, Lescure non concede margini: il target del 5% va rispettato "quali che siano le incertezze sulla crescita". La manovra è ora all'esame del Senato, dopo che all'Assemblea nazionale una versione profondamente modificata del testo è stata respinta da tutti gli schieramenti. Il ministro confida in un clima più costruttivo, ma ammette di credere poco a un'approvazione con voto ordinario. In alternativa restano due "guard rail", come li definisce. Il primo è l'articolo 49.3, che consente l'approvazione senza voto, a patto di negoziare un testo che non venga sfiduciato. Il secondo sono le ordinanze, che riporterebbero in vigore il bilancio iniziale del governo. Sui risparmi, pari a 43 miliardi di euro, Lescure ha giudicato "un buon inizio" i 6 miliardi di tagli aggiuntivi approvati dalla commissione del Senato. Rispettare il tetto del 5%, ha ammesso, richiederà probabilmente ulteriori sforzi.



Debito ed emissioni



Il ministro ha voluto rassicurare i mercati. L'asta di titoli di Stato di giovedì scorso è stata coperta senza difficoltà, e il Tesoro ha completato il 100% del programma di emissione previsto per quest'anno. Il fabbisogno resta però elevato: dagli oltre 300 miliardi del 2026 si salirà a 340 miliardi di emissioni nette nel 2027. Per questo, secondo Lescure, serve un risanamento dei conti credibile e duraturo nel medio periodo. "Non siamo né l'Italia, né la Grecia, né la Spagna", ha detto, aggiungendo che bisogna fare di tutto per non arrivarci. A chi invoca una "Thatcher alla francese", ha risposto che la Francia non è né il Regno Unito degli anni Settanta né l'Argentina. Il ministro ha poi definito poco realistiche le promesse elettorali di alcuni candidati alle presidenziali, come gli 80 miliardi di risparmi nel primo anno annunciati da David Lisnard.



La regola d'oro in Costituzione



Lescure ha confermato che il presidente Emmanuel Macron sta valutando di convocare il Parlamento in seduta congiunta, forse già a gennaio, per inserire nella Costituzione una "regola d'oro" sui conti pubblici. Per approvarla servono i tre quinti dei voti, quindi un ampio consenso politico. Il ministro ha precisato che l'ipotesi preferita non è un tetto rigido al deficit, paragonabile a "vietare la febbre", ma un quadro pluriennale che vincoli spese ed entrate. Lo schema richiama quello proposto nel 2011 da Nicolas Sarkozy e Francois Fillon. L'obiettivo è evitare di ripartire da zero ogni anno con la legge di bilancio e mostrare ai mercati l'impegno dell'intero Parlamento. La legge quadro attuativa, ha però chiarito, non sarà votata prima delle presidenziali, fissate per il 18 aprile e il 2 maggio 2027.



Investimenti e reindustrializzazione



L'intervista è arrivata nel giorno di apertura del vertice Choose France dedicato alle imprese francesi che investono in patria. Quest'anno i progetti annunciati sono 272, per un valore complessivo di 42 miliardi di euro, contro i 30 miliardi e 151 progetti dell'edizione precedente. Circa tre quarti si trovano fuori dall'Ile-de-France. Tre miliardi riguardano i data center, sempre più contestati a livello locale. Lescure ha difeso il settore, sostenendo che la Francia può costruire un ecosistema dell'intelligenza artificiale "virtuoso" grazie all'energia decarbonizzata. Ha citato come esempio il recupero del calore dei data center per il teleriscaldamento.



Sulla reindustrializzazione, il ministro ha rivendicato 450 nuovi stabilimenti netti e 100.000 posti di lavoro creati dal 2017. Ha però riconosciuto un "innegabile rallentamento" negli ultimi mesi, legato al contesto internazionale, alle incertezze geopolitiche e al rialzo dei tassi provocato dal peggioramento del deficit.



Tra le altre misure, il tetto del Livret A, il libretto di risparmio regolamentato, salirà dal 1° febbraio a una soglia compresa tra 25.000 e 30.000 euro, con un rialzo del tasso legato all'inflazione di fine anno. Sul gasolio, la liberazione delle scorte strategiche resterà in vigore fino a fine gennaio. Secondo il ministro ha ridotto i prezzi alla pompa di 20-25 centesimi, e Lescure spera di non doverla prorogare.

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