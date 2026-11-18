Giappone, si riduce il deficit della bilancia commerciale a ottobre

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone ha chiuso in deficit nel mese di ottobre. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il saldo commerciale ha registrato un disavanzo di 476,5 miliardi di yen in calo rispetto al deficit di 556,5 miliardi del mese precedente e a quello di 956 miliardi atteso dal mercato. Il dato si confronta anche con un disavanzo di 301,9 miliardi di ottobre 2025.



Il dato destagionalizzato mostra un deficit commerciale di 770 miliardi di yen, inferiore al rosso atteso a di 900 miliardi e del disavanzo di 720 miliardi del mese precedente.



Import/export in crescita

In termini di volumi, l'export segnala un aumento del 20,5% annuale (sopra le attese +18,2%), mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 21,6%.

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