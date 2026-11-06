Francia, deficit partire correnti e commerciale aumentano a settembre

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra a settembre un deficit di 2,7 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,4 miliardi di euro di agosto (rivisto da un preliminare -1,5 miliardi). Lo rivela la Banque de France.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a settembre con un saldo negativo di 7,3 miliardi, in peggioramento rispetto ai -6,0 miliardi del mese precedente (rivisti da -6,1 miliardi) e contro i -5,8 miliardi attesi dagli analisti.



Aumenta l'export che si attesta a 55,3 miliardi (da 54,3 miliardi) e le importazioni sono incrementate a 62,7 miliardi (da 60,3 miliardi).



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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