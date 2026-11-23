Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief

(Teleborsa) - Scambia in profit la big tedesca delle costruzioni , che lievita del 2,90%.



La tendenza ad una settimana di Hochtief è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del colosso delle costruzioni mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 342,5 Euro con area di resistenza individuata a quota 350,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 337,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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