Milano
16:26
49.567
-0,87%
Nasdaq
16:26
28.562
-2,86%
Dow Jones
16:26
52.028
-0,60%
Londra
16:26
10.735
+0,12%
Francoforte
16:26
25.849
-0,73%
Venerdì 30 Ottobre 2026, ore 16.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: rosso per Hochtief
Francoforte: rosso per Hochtief
Migliori e peggiori
,
In breve
30 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede la
big tedesca delle costruzioni
, con un ribasso del 2,81%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Hochtief
Francoforte: calo per Hochtief
Francoforte: si concentrano le vendite su Hochtief
Francoforte: giornata depressa per Hochtief
Titoli e Indici
Hochtief Aktiengesellschaft
-2,34%
Altre notizie
Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief
Francoforte: andamento rialzista per Hochtief
Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief
Frankfurt: Hochtief in the red
Frankfurt: selling concentrates on Hochtief
Frankfurt: strong performance for Hochtief
Guide
Paniere ISTAT 2026: come si compone, come cambia e come misura l’inflazione
Il paniere ISTAT è l’insieme di beni e servizi utilizzato per seguire l’andamento dei prezzi pagati dalle famiglie e calcolare l’inflazione.
leggi tutto