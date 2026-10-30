Milano 16:26
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Nasdaq 16:26
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Dow Jones 16:26
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Londra 16:26
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Francoforte 16:26
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Francoforte: rosso per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Hochtief
Retrocede la big tedesca delle costruzioni, con un ribasso del 2,81%.
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