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Francoforte: andamento negativo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Hochtief
Ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che presenta una flessione del 2,09%.
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