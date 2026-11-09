Milano 15:25
51.258 +2,41%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:25
10.755 +0,76%
Francoforte 15:25
26.173 +1,37%

Pesante sul mercato di Francoforte Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Francoforte Hochtief
Ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.
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