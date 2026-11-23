Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy
(Teleborsa) - Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.
La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Siemens Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 120 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 121,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 119,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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