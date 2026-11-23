Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Avanza il leader delle energie rinnovabili , che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%.



La tendenza ad una settimana di Siemens Energy è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Siemens Energy mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 120 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 121,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 119,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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