Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader delle energie rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Siemens Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 120,4 Euro. Prima resistenza a 121,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 119,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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