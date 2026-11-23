Francoforte: violenta contrazione per Nemetschek
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per architettura e costruzioni, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,91%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,83. Il peggioramento della società tedesca di software per edilizia e media è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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