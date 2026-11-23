Francoforte: violenta contrazione per Nemetschek

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per architettura e costruzioni , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,91%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nemetschek , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 49,63 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51,83. Il peggioramento della società tedesca di software per edilizia e media è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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