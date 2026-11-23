Italo e Universal Music Italia celebrano i Rolling Stones a bordo dei treni

(Teleborsa) - Universal Music Italia e Italo confermano la partnership dedicata alla valorizzazione del catalogo dei Rolling Stones. Dal primo luglio fino a Natale 2026, la campagna di comunicazione integrata sta accompagnando milioni di viaggiatori alla scoperta di album, grandi classici e registrazioni dal vivo che raccontano oltre sei decenni di storia dei Rolling Stones.



Grazie alla collaborazione tra Universal Music Italia e Italo, con il contributo di QMI, i viaggiatori potranno immergersi nel catalogo della più grande rock and roll band di tutti i tempi, grazie ad attività editoriali, promozionali ed esperienziali distribuite lungo il network dell’alta velocità. Il progetto mette al centro la continuità e la ricchezza del repertorio di Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards e Charlie Watts, dalle registrazioni in studio alla leggendaria energia dei concerti.



Tra le iniziative previste: contest con premi dedicati ai fan e agli appassionati di musica; approfondimenti editoriali e contenuti speciali su storia, album e momenti iconici della carriera dei Rolling Stones; promozioni e sconti sullo shop online ufficiale di Universal Music Italia; una campagna pubblicitaria nazionale a bordo della flotta AGV ed EVO di Italo; spazi editoriali e pubblicitari sulla rivista Italo, disponibile a bordo dei treni e nelle lounge Italo Club delle principali stazioni italiane.



La piattaforma Italo RedCarpet torna a mettere in palio CD e vinili del catalogo della band con contest dedicati ai viaggiatori e ad offrire buoni sconto per acquistare CD e Vinili sullo Shop Online ufficiale di Universal Music Italia. Un’ulteriore occasione per riscoprire e valorizzare il repertorio della band nelle sue dimensioni dal vivo e in studio.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare il viaggio in un’occasione di incontro con la musica, invitando il pubblico a conoscere più a fondo l’eredità artistica dei Rolling Stones attraverso album, canzoni e storie che hanno contribuito a definire la traiettoria che ha condotto al rock contemporaneo.



La partnership conferma l’impegno di Universal Music Italia nella valorizzazione del proprio patrimonio artistico attraverso collaborazioni capaci di raggiungere pubblici diversi e nuove generazioni di ascoltatori. La presenza sui treni e nei canali di comunicazione di Italo crea nuove occasioni di incontro tra musica, cultura e mobilità. La campagna con Italo è ideata e realizzata da QMI. Fino a Natale, il catalogo dei Rolling Stones accompagnerà così i viaggiatori lungo le principali direttrici dell’alta velocità italiana.



"Sostenere l’arte e la cultura significa anche creare occasioni per scoprirle e viverle durante un viaggio. Con Universal Music Italia portiamo a bordo il repertorio dei Rolling Stones, una band che ha accompagnato generazioni di ascoltatori. Attraverso i nostri canali e le iniziative dedicate ai viaggiatori, vogliamo offrire l’opportunità di riscoperta di album, grandi classici e performance live", dichiara Dora Bonadies, Responsabile Network e Market Development di Italo.



"Il catalogo dei Rolling Stones è un patrimonio vivo, che continua a parlare a pubblici e generazioni diversi. Con Italo vogliamo creare nuove occasioni di ascolto e riscoperta, mettendo al centro gli album, i brani e le registrazioni dal vivo che raccontano la storia della band. In nostro obiettivo primario è la valorizzazione di ricchezza e contemporaneità di un repertorio unico e imprescindibile per fan e amanti della musica", dichiara Eleonora Bianchi, Digital Services & Consumption Director di Universal Music Italia.

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