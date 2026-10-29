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Universal Music, accelerano i ricavi da abbonamenti: utili sopra le attese

La crescita delle sottoscrizioni e gli aumenti dei prezzi sostengono i risultati del terzo trimestre

Finanza
Universal Music, accelerano i ricavi da abbonamenti: utili sopra le attese
(Teleborsa) - Universal Music Group registra un aumento dei ricavi da abbonamenti nel terzo trimestre, sostenuto dagli incrementi dei prezzi e da una crescita definita "solida" degli iscritti. I risultati consentono alla più grande etichetta discografica al mondo di recuperare terreno dopo due trimestri deludenti.

I ricavi da abbonamenti sono cresciuti del 19% a cambi costanti, ovvero del 9,5% escludendo la recente acquisizione di Downtown Music, raggiungendo 1,42 miliardi di euro.

L'Ebitda rettificato di 729 milioni di euro nel terzo trimestre è superiore ai 690,6 milioni attesi dagli analisti. Il margine Ebitda rettificato si è attestato al 21,5%, contro una previsione del 20,7%.

Quotata ad Amsterdam, Universal Music ha perso il 29% del proprio valore dall'inizio dell'anno, toccando a settembre un minimo storico. Nella seduta odierna il titolo ha guadagnato lo 0,60%.
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