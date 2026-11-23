Londra-Bruxelles, prove di riavvicinamento. Ma "impensabile" rientro senza referendum

lo ha chiarito il Primo Ministro Andy Burnham

(Teleborsa) - Prove di riavvicinamento tra Londra e Ue, ma per il rientro serve un referendum. Lo ha chiarito il Primo Ministro Andy Burnham il quale ha affermato che sarebbe "impensabile" per la Gran Bretagna rientrare nell'Unione Europea senza un referendum.



Londra-Bruxelles, prove di riavvicinamento



Dichiarazioni che sono arrivate nelle scorse ore alla Camera dei Comuni dopo che la scorsa settimana Regno Unito e UE hanno raggiunto un accordo su una serie di questioni che riguardano la mobilità dei giovani, ma anche commercio di prodotti alimentari e ai mercati delle emissioni, nell'ambito degli sforzi per rafforzare i legami con il blocco che la Gran Bretagna ha abbandonato ormai quasi sette anni fa.



Ma impensabile senza referendum



Che l'opzione rientro sia sul tavolo non è certo un mistero ma il passaggio è obbligato. Per questo, interrogato sull'eventualità dal deputato conservatore Bernard Jenki sulla possibilità che ciò accada senza un altro plebiscito, Burnham ha risposto: "Sì, sarebbe impensabile".



Intanto, nei giorni scorsi, Burnham ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo

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