Milano 17:35
49.948 +0,90%
Nasdaq 20:36
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Dow Jones 20:36
52.107 +0,65%
Londra 17:35
10.761 +0,29%
Francoforte 17:35
25.981 +0,63%

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.761,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,29%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 10.761,33 punti.
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