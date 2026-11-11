Regno Unito verso l'UE? Il nodo della normativa sui servizi finanziari

Secondo Bloomberg, le autorità britanniche sarebbero contrarie al merccanismo dell'adeguamento dinamico per preservare l'indipendenza della City di Londra

(Teleborsa) - Le aspirazioni del Premier britannico Andy Burnham di riportare il Regno Unito nell'ambito dell'UE potrebbero essere ostacolate dalla determinazione della City di Londra di restare indipendente dall'Autorità di regolamentazione dei mercati finanziari europei.



Secondo Bloomberg, i funzionari britannici avrebbero comunicato alle controparti europee che l'allineamento "dinamico" della normativa sui servizi finanziari rappresenta una linea rossa invalicabile, poiché i ministri intendono preservare l'indipendenza di Londra. In base a tale meccanismo, infatti, il Regno Unito sarebbe costretto ad adeguarsi automaticamente alle normative europee in determinati settori, incluso appunto quello dei servizi finanziari, senza possibilità di cambiare le condizioni.



Un ostacolo insormontabile all'eventuale rientro del Regno Unito nell'UE, poiché l'adesione alle norme europee in materia di servizi finanziari sarebbe indispensabile per il ritorno nel mercato unico e, dunque, per il rientro nell'UE.



Il governo laburista di recente ha riaperto le trattative con l'Unione Europea per stringere legami più stretti e favorire in futuro l'eventuale rientro nell'UE. Ma se l'allineamento in settori come l'agricoltura e l'energia è meno problematico, l'indipendenza dei servizi finanziari rappresenta un punto di forza per Londra, garantendo una maggiore flessibilità ed agilità rispetto al mercato UE, e rappresenterebbe quindi un ostacolo enorme sulla via che porta verso Bruxelles.



Da considerare che i partiti di opposizione britannici - Conservatori e Reform UK - si sono a lungo opposti all'allineamento dinamico, sostenendo che costringerebbe il Regno Unito a subire passivamente le regole europee, senza avere voce in capitolo nella definizione delle normative. Anche le banche britanniche, dopo aver subito in un primo momento il duro colpo della Brexit, si sono avvantaggiate di una maggiore flessibilità della normativa britannica rispetto a quella europea, ad esempio sul tetto ai bonus dei manager, ed oggi si oppone ad un ritorno di una regolamentazione più restrittiva.





(Foto: © Krisztian Miklosy / 123RF)

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