Lottomatica, via libera dei soci al progetto di fusione transfrontaliera con CIRSA Enterprises

Aumentato a 13 il numero dei membri del Cda

(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Lottomatica ha approvato il progetto per la fusione transfrontaliera per incorporazione della spagnola CIRSA Enterprises in Lottomatica Group. Il perfezionamento della Fusione è attualmente previsto nel secondo trimestre del 2027.



In sede ordinaria, in attuazione di quanto previsto dal contratto di fusione tra Lottomatica e CIRSA Enterprises, i soci hanno deliberato di aumentare da 11 a 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare, quindi, due ulteriori amministratori. I due nuovi amministratori, designati da LHMC Midco in qualità di azionista di controllo di CIRSA, sono individuati in Michele Rabà e Miguel García Gómez. Essi rimarranno in carica sino alla data dell’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.



Il compenso complessivo da attribuire ai membri del Consiglio è stato fissato in un importo massimo lordo annuo di 1,98 milioni di euro, oltre al rimborso delle spese sostenute, con efficacia subordinata e decorrente dalla data di efficacia della Fusione.



Infine, l’assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dal Merger Agreement, ha approvato il “Piano di Stock Option 2027-2029”.







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