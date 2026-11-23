Moody's alza i rating di Mps: senior unsecured a Baa2 da Baa3, outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha migliorato i rating di Banca Mps : il Baseline Credit Assessment sale a baa3 da ba1, il rating sui depositi di lungo termine ad A3 da Baa1 e quello sul debito senior unsecured a Baa2 da Baa3. L'outlook è stabile. L'upgrade riflette "il costante rafforzamento del profilo finanziario standalone della Banca", sostenuto da "una redditività duratura, una migliore qualità degli attivi e una robusta posizione patrimoniale", oltre a "un basso rischio di rifinanziamento e un'ampia liquidità".



In caso di efficacia dell'opas di Intesa Sanpaolo, l'agenzia valuterà le implicazioni per Mps "in un contesto di maggiore chiarezza" su struttura organizzativa, governance, strategia finanziaria e struttura delle passività. Il testo completo del comunicato di Moody's è su moodys.com.

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