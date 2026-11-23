New York: Super Micro Computer, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge. , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,09%.



L'andamento di Super Micro Computer nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Super Micro Computer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,92 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26,03. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 24,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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