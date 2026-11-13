Luiss, doppio riconoscimento internazionale per il nuovo sito: vince Bronze e People's Lovie

(Teleborsa) - Il nuovo sito dell'Università Luiss Guido Carli conquista altri due importanti riconoscimenti internazionali, aggiudicandosi il Bronze Lovie e il People's Lovie alla sedicesima edizione dei Lovie Awards, prestigioso premio europeo dedicato all'eccellenza digitale.



In gara nella categoria Websites & Mobile Sites – School/University, il portale dell'Ateneo ha convinto sia la giuria internazionale della IADAS (International Academy of Digital Arts & Sciences), che ha assegnato il Bronze Lovie, sia gli utenti della rete, che con il loro voto online hanno decretato la vittoria del People's Lovie. Promossi dalla stessa organizzazione che assegna i Webby Awards, i Lovie premiano ogni anno i migliori siti web, app, campagne e progetti digitali realizzati in Europa; l'edizione 2026 ha raccolto quasi 1.000 candidature da oltre 35 Paesi, con appena il 30% dei progetti ammessi alla fase finale.



Questo doppio successo arriva a poche settimane di distanza da un altro primato internazionale: a inizio ottobre, infatti, il nuovo portale Luiss aveva già vinto la categoria Education agli International Splash Awards 2026 di Rotterdam, diventando il primo progetto di un'università italiana a ottenere il titolo.



Online da giugno 2026, il progetto ha ridefinito l'intera presenza digitale dell'Ateneo, offrendo una navigazione pensata prioritariamente per lo smartphone, percorsi su misura per studenti, future matricole, docenti, alumni e imprese, e un sistema di ricerca conversazionale basato sull'intelligenza artificiale e ancorato ai contenuti ufficiali. La nuova architettura informativa ha inoltre razionalizzato l'ecosistema web per facilitare l'accesso alle informazioni, abbattendo del 70% i tempi di pubblicazione e decuplicando le prestazioni, con una disponibilità del servizio del 99,9%.



Alla base della piattaforma c'è il primo Design System dell'Ateneo, sviluppato dal team Luiss insieme a SparkFabrik con la consulenza strategica, l'architettura dei contenuti e la governance di Altura Labs: un'unica libreria multibrand che raccoglie gli elementi dell'esperienza digitale dell'intero ecosistema universitario su un'infrastruttura open source e cloud native, restituendo all'Ateneo piena sovranità digitale.



Massimo Angelini, External Affairs, Corporate Communication & Partnership Director della Luiss, ha dichiarato: "Ricevere il premio della giuria e quello del pubblico conferma la bontà della nostra scelta di costruire il sito dell’Ateneo attorno alle persone che lo usano ogni giorno. Il People's Lovie, infatti, è un risultato che premia la community Luiss, alla quale va il nostro ringraziamento per averci sostenuto. Con grande piacere, lo condividiamo con i colleghi di tutti i team dell’Università che hanno lavorato a questo progetto".



Stefano Mainardi, CEO di SparkFabrik, ha inoltre commentato: "Vedere un progetto italiano premiato due volte in Europa nel giro di poche settimane, prima dalla community Drupal e ora ai Lovie, è una grande soddisfazione per tutto il team. Il People's Lovie ha per noi un valore particolare, perché arriva da chi usa il sito ogni giorno. Conferma che le scelte tecniche, dal design system alla ricerca basata sull'intelligenza artificiale, si traducono in un'esperienza migliore per studenti e futuri studenti".





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