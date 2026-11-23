Olidata, cda amplia attribuzioni del presidente Di Fuccia: potere di nominare legali e professionisti

(Teleborsa) - Il cda di Olidata , riunito il 20 novembre, ha aggiornato le attribuzioni del presidente Giuseppe Di Fuccia, conferendogli, a integrazione dei poteri di rappresentanza, la facoltà di nominare e revocare avvocati, difensori, procuratori alle liti e professionisti e di firmare i relativi contratti di incarico, definendone compensi e profili economici e strategici. I poteri vanno esercitati nel rispetto delle competenze riservate al cda e delle deleghe già conferite agli altri amministratori, che restano invariate.



Il consiglio completerà alla prossima riunione le valutazioni sugli effetti di queste attribuzioni sulla qualifica del presidente come amministratore esecutivo o non esecutivo e sulla permanenza dei requisiti di indipendenza, secondo la normativa e il Codice di corporate governance, con gli eventuali adempimenti informativi verso il mercato.

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